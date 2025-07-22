Роль через брак грошей: який фільм приніс світову славу Тому Генксу

Том Генкс – відомий американський актор, котрий є кумиром мільйонів людей по всьому світові. Однак його визнання певною мірою стало долею випадку.

Світову славу Тому Генксу принесла роль в одному з найкращих фільмів 80-х – у стрічці "Великий". Як актор отримав свою роль і що варто знати про стрічку – розповість 24 Канал з посиланням на RecapUA.

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Як Том Генкс отримав свою роль?

Стрічка "Великий" оповідає історію 13-річного Джоша Баскіна, який мріє стати дорослим і його бажання випадково здійснюється – він стає 30-річним чоловіком. Саме 30-річного Джоша зіграв Том Генкс. І ця роль принесла йому визнання та першу номінацію на премію "Оскар".

Цікаво, що цю роль мав отримати Роберт де Ніро. Актор погодився зіграти у фільмі, проте йому відмовила студія і причиною стало те, що фінансування було обмеженим і не передбачало можливості оплатити гонорари іменитому актору. Генкс поступався йому популярністю і, відповідно, гонорари йому передбачалися менші. Так він й отримав роль.

Легендарна сцена з піаніно була знята без дублерів та з першого дубля. Вона стала культовою, а магазин Fao Schwartz у Нью-Йорку, де відбувалися зйомки – став туристичною пам'яткою.

Сцена з піаніно у фільмі "Великий": дивіться відео

Свій перший "Оскар" Генкс отримав уже через 5 років після прем'єри "Великого" – за роль адвоката-гея, хворого на СНІД у фільмі "Несплячі в Сієтлі". Вже через рік він отримав ще один "Оскар" – за роль у фільмі "Форрест Ґамп".