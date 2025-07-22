Мировую славу Тому Хэнксу принесла роль в одном из лучших фильмов 80-х – в ленте "Большой". Как актер получил свою роль и что стоит знать о ленте – расскажет 24 Канал со ссылкой на RecapUA.

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Как Том Хэнкс получил свою роль?

Лента "Большой" повествует историю 13-летнего Джоша Баскина, который мечтает стать взрослым и его желание случайно осуществляется – он становится 30-летним мужчиной. Именно 30-летнего Джоша сыграл Том Хэнкс. И эта роль принесла ему признание и первую номинацию на премию "Оскар".

Интересно, что эту роль должен был получить Роберт де Ниро. Актер согласился сыграть в фильме, однако ему отказала студия и причиной стало то, что финансирование было ограниченным и не предусматривало возможности оплатить гонорары именитому актеру. Хэнкс уступал ему популярностью и, соответственно, гонорары ему предполагались меньшие. Так он и получил роль.

Легендарная сцена с пианино была снята без дублеров и с первого дубля. Она стала культовой, а магазин Fao Schwartz в Нью-Йорке, где происходили съемки – стал туристической достопримечательностью.

Сцена с пианино в фильме "Великий": смотрите видео

Свой первый "Оскар" Хэнкс получил уже через 5 лет после премьеры "Большого" – за роль адвоката-гея, больного СПИДом в фильме "Неспящие в Сиэтле". Уже через год он получил еще один "Оскар" – за роль в фильме "Форрест Гамп".