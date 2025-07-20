Сообщает 24 Канал со ссылкой на иракского блогера Мустафу Фавади в интервью Общественному.

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Как блогер из Ирака живет в селе на Прикарпатье?

Мустафа Фавади родом из Багдада. Уже более шести лет он живет в Украине. Сюда мужчина переехал, чтобы иметь возможность финансово поддерживать свою маму.

За это время мужчина успел пожить в шести крупных городах, прежде чем понял, что хочет жить в аутентичной украинской хате в селе. Так Мустафа оказался в Демешковцах на Ивано-Франковщине, где поселился в 66-летнем опольском доме.

В Ираке у меня были три миллиона подписчиков на YouTube, и возникла идея поехать за границу. Мой друг из Ирака учится в медицинском университете в Украине и пригласил меня приехать. Рассказал, что это – очень хорошая страна. Здесь можно выучить язык, общаться с людьми и делать лучший контент для блога. Когда я переехал в Ивано-Франковск, начал изучать украинский. Я – уже бандеровец,

– поделился блогер.

Мустафа Фавади / Фото Общественного

По словам Мустафы, никто не верил, что он сможет прижиться в селе. И друзья, и его бывшая подруга говорили: "Что ты будешь делать сам в селе? Ты – иностранец, тебе будет трудно".

Дом, в котором остановился блогер, был без удобств. В нем не было воды и канализации – только газ и свет. Однако мужчина решил все восстанавливать собственноручно. Сам штукатурил и ремонтировал, а параллельно снимал все это на видео и создавал контент на YouTube.

Дом, в котором поселился Мустафа / Фото Общественного

После десяти месяцев жизни в селе он хорошо овладел украинским языком и даже освоил местные наречия. Ежедневно Мустафа пытается изучать не менее пяти новых слов и как можно больше общаться.

"Сначала мне казалось, что язык очень сложный. Но со временем я начал его понимать. В селе диалекты тяжелее, но теперь я знаю не только "картошку", но и "бульбу", "бараболю" и другие варианты. Язык – это как море, в ней много глубины", – говорит мужчина.

К слову, на Тернопольщине есть село, которое получило свое название благодаря Ивану Франко. Он рекомендовал первым поселенцам назвать его в честь Михаила Драгоманова.