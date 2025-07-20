Повідомляє 24 Канал з посиланням на іракського блогера Мустафу Фаваді в інтерв'ю Суспільному.

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Як блогер з Іраку живе в селі на Прикарпатті?

Мустафа Фаваді родом із Багдада. Вже понад шість років він живе в Україні. Сюди чоловік переїхав, аби мати змогу фінансово підтримувати свою маму.

За цей час чоловік встиг пожити у шести великих містах, перш ніж зрозумів, що хоче жити в автентичній українській хаті в селі. Так Мустафа опинився у Демешківцях на Івано-Франківщині, де оселився у 66-річному опільському будинку.

В Іраку в мене були три мільйони підписників на YouTube, і виникла ідея поїхати за кордон. Мій друг з Іраку навчається у медичному університеті в Україні й запросив мене приїхати. Розповів, що це – дуже гарна країна. Тут можна вивчити мову, спілкуватися з людьми й робити кращий контент для блогу. Коли я переїхав до Івано-Франківська, почав вивчати українську. Я – вже бандерівець,

– поділився блогер.

Мустафа Фаваді / Фото Суспільного

За словами Мустафи, ніхто не вірив, що він зможе прижитися в селі. І друзі, і його колишня подруга казали: "Що ти будеш робити сам у селі? Ти – іноземець, тобі буде важко".

Будинок, у якому зупинився блогер, був без зручностей. У ньому не було води та каналізації – лише газ і світло. Проте чоловік вирішив усе відновлювати власноруч. Сам штукатурив та ремонтував, а паралельно знімав все це на відео і створював контент на YouTube.

Будинок в якому оселився Мустафа / Фото Суспільного

Після десяти місяців життя в селі він добре опанував українську мову та навіть освоїв місцеві говірки. Щодня Мустафа намагається вивчати щонайменше п’ять нових слів і якнайбільше спілкуватися.

"Спочатку мені здавалося, що мова дуже складна. Але з часом я почав її розуміти. У селі діалекти важчі, але тепер я знаю не лише "картоплю", а й "бульбу", "бараболю" та інші варіанти. Мова – це як море, в ній багато глибини", – каже чоловік.

До слова, на Тернопільщині є село, яке отримало свою назву завдяки Івану Франку. Він рекомендував першим поселенцям назвати його на честь Михайла Драгоманова.