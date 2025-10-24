Гаджет за лимони: дівчина розповіла, як помилка допомогла їй виграти iPhone 17 у monobank
- Монобанк провів розіграш, де користувачі шукали лимони у застосунку, щоб виграти призи, включаючи iPhone 17, авто та квартиру.
- Волонтер Артем Харченко виграв мільйон гривень, а інші переможці отримали різні призи, зокрема авто та нерухомість.
Нещодавно у monobank пройшов розіграш, де користувачі мали шукати лимони у застосунку. Перші переможці вже діляться своїми враженнями.
Одна із них розповіла цікаву історію про те, чому вона отримає iPhone 17. Про це пише 24 Канал із посиланням на її допис.
Чи перемогла дівчина у розіграші?
У дописі дівчина розповідає, що побачила у списках себе – ім'я, ініціал прізвища та останні чотири цифри картки збігались, однак з нею довго не з'ясувались стосовно виграшу, тому вона написала у підтримку сама. Водночас вона зізнається, що від початку мала сумніви, що у списках мовиться саме про неї.
Згодом виявилось, що це дійсно не авторка допису, однак через кілька днів вона отримала повідомлення від monobank. У неї перепросили та пообіцяли, що таки відправлять гаджет через те, що викликали у неї розчарування.
Дівчина розповіла про свій досвід із розіграшем: дивіться пост
Вірогідність того, що такий збіг можливий була дуже малою, проте це дійсно сталось. Допис зібрав понад 90 тисяч переглядів.
Хто виграв мільйон від monobank?
Розіграш, де було потрібно знайти 51 лимон, а потім ще кілька особливих лимонів підійшов до завершення. Тим, хто виграв мільйон гривень, став волонтер Артем Харченко, мовиться в його інстаграмі. Він записав відео, де поділився емоціями після виграшу.
Він також подякував всім причетним за розіграш та за таку новину. Згодом він записав сторіс, де розповів, що його сумніви розвіялись.
Як пройшов розіграш?
- Розіграш запустили у застосунку monobank на честь того, що там тепер 10 мільйонів клієнтів. Користувачі monobank знайшли всі нові лимони, додані для розіграшу, включаючи ЗСУ-лимон, автолимони та хаталимон.
- Переможцями стали Валентиин Мельник і Олесь Рубіновський. Вони отримали авто від партнерів Моно. Раніше Михайло Михайлик виграв автомобіль BMW, знайшовши 51 "автолимон" у мобільному застосунку monobank. Єлизавета Кушманцева отримала ще одне авто від monobank, адже знайшла акційний лимон.
- У суботу, 18 жовтня, один з користувачів знайшов "хаталимон". Юрій Хорошун зробив успішне полювання й тепер отримає квартиру.