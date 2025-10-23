Однак є просте рішення, яке допоможе зробити заварну каву смачною. Про це пише 24 Канал із посиланням на carpat.com.

Як зробити заварну каву смачною?

Експерти дали кілька порад, як приготувати смачну заварну каву вдома. Вони розповіли про нюанси приготування, які часто забувають врахувати.

Зокрема, варто звертати увагу на температуру кави. Заливати заварну каву окропом – помилка, температура повинна бути 93-95 градусів за Цельсієм. Такої температури вода досягає через приблизно 2 хвилини після закипання.



Щоб кава була смачна, потрібно врахувати кілька нюансів / Фото Pexels

Також заливати каву водою потрібно не перериваючи потік. Після цього її потрібно залишити приблизно на 4 хвилини, щоб кава розкрила свій смак. Потім напій треба перемішати ложечкою та знову залишити приблизно на 10 хвилин, щоб вона трохи прохолонула.

Зверніть увагу! Крім цього, радять також звертати увагу на чашку, яку ви обираєте. Відповідно до дослідження Journal of Food Quality and Preference тип чашки впливає на те, як людина сприймає смак напою, який у неї наливають.

