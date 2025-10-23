Однако есть простое решение, которое поможет сделать заварной кофе вкусным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на carpat.com.

Как сделать заварной кофе вкусным?

Эксперты дали несколько советов, как приготовить вкусный заварной кофе дома. Они рассказали о нюансах приготовления, которые часто забывают учесть.

В частности, стоит обращать внимание на температуру кофе. Заливать заварной кофе кипятком – ошибка, температура должна быть 93-95 градусов по Цельсию. Такой температуры вода достигает через примерно 2 минуты после закипания.



Чтобы кофе был вкусный, нужно учесть несколько нюансов / Фото Pexels

Также заливать кофе водой нужно не прерывая поток. После этого его нужно оставить примерно на 4 минуты, чтобы кофе раскрыл свой вкус. Затем напиток надо перемешать ложечкой и снова оставить примерно на 10 минут, чтобы он немного остыл.

Обратите внимание! Кроме этого, советуют также обращать внимание на чашку, которую вы выбираете. Согласно исследованию Journal of Food Quality and Preference тип чашки влияет на то, как человек воспринимает вкус напитка, который в нее наливают.

