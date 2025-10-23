И это действительно уникальные люди и таких немного. А сколько их есть – расскажет 24 Канал со ссылкой на Yahoo.

Сколько людей родились в Антарктиде?

В вечной мерзлоте Антарктиды нет постоянного населения, но на континенте постоянно находятся около 1 000 ученых из разных стран. Однако в прошлом веке такие страны как Чили и Аргентина имели территориальные претензии на материк и хотели закрепить их фактом рождения там своих граждан. Поэтому известно о по меньшей мере 11 людях, которые родились в Антарктиде. Причем один ребенок не просто родился там, но и был зачат в вечной мерзлоте.

Поэтому все 11 "антарктидцев" являются гражданами Аргентины и Чили, гражданства Антарктиды они не имеют, потому что материк страной не является.

Как пишет издание WebEcoist, первым "антарктидцем" стал Эмилио Маркос Палма, который родился 7 января 1978 года на территории аргентинской научно-исследовательской станции в Антарктиде. Его мать прибыла туда на восьмом месяце беременности. На этой станции суммарно родились 8 детей.



Эмилио Маркос Палма / Фото WebEcoist

В мае того же года на станции родилась девочка Мариса де лас Ньевес Дельгадо.

