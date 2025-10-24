Одна із них розповіла цікаву історію про те, чому вона отримає iPhone 17. Про це пише 24 Канал із посиланням на її допис.

Чи перемогла дівчина у розіграші?

У дописі дівчина розповідає, що побачила у списках себе – ім'я, ініціал прізвища та останні чотири цифри картки збігались, однак з нею довго не з'ясувались стосовно виграшу, тому вона написала у підтримку сама. Водночас вона зізнається, що від початку мала сумніви, що у списках мовиться саме про неї.

Згодом виявилось, що це дійсно не авторка допису, однак через кілька днів вона отримала повідомлення від monobank. У неї перепросили та пообіцяли, що таки відправлять гаджет через те, що викликали у неї розчарування.

Дівчина розповіла про свій досвід із розіграшем: дивіться пост

Вірогідність того, що такий збіг можливий була дуже малою, проте це дійсно сталось. Допис зібрав понад 90 тисяч переглядів.

Хто виграв мільйон від monobank?

Розіграш, де було потрібно знайти 51 лимон, а потім ще кілька особливих лимонів підійшов до завершення. Тим, хто виграв мільйон гривень, став волонтер Артем Харченко, мовиться в його інстаграмі. Він записав відео, де поділився емоціями після виграшу.

Він також подякував всім причетним за розіграш та за таку новину. Згодом він записав сторіс, де розповів, що його сумніви розвіялись.

Як пройшов розіграш?