Одна из них рассказала интересную историю о том, почему она получит iPhone 17. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее сообщение.

Победила ли девушка в розыгрыше?

В заметке девушка рассказывает, что увидела в списках себя – имя, инициалы фамилии и последние четыре цифры карты совпадали, однако с ней долго не выяснялись относительно выигрыша, поэтому она написала в поддержку сама. В то же время она признается, что изначально сомневалась, что в списках говорится именно о ней.

Впоследствии оказалось, что это действительно не автор сообщения, однако через несколько дней она получила сообщение от monobank. У нее извинились и пообещали, что таки отправят гаджет из-за того, что вызвали у нее разочарование.

Девушка рассказала о своем опыте с розыгрышем: смотрите пост

Вероятность того, что такое совпадение возможно была очень малой, однако это действительно произошло. Сообщение собрало более 90 тысяч просмотров.

Кто выиграл миллион от monobank?

Розыгрыш, где нужно было найти 51 лимон, а потом еще несколько особых лимонов подошел к завершению. Тем, кто выиграл миллион гривен, стал волонтер Артем Харченко, говорится в его инстаграме. Он записал видео, где поделился эмоциями после выигрыша.

Он также поблагодарил всех причастных за розыгрыш и за такую новость. Впоследствии он записал сторис, где рассказал, что его сомнения развеялись.

Как прошел розыгрыш?