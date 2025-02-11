Настоящая история "101 далматинца": удивительный факт, который мало кто знает

Пользователь в TikTok опубликовал видео с малоизвестными фактами о культовом мультфильме "101 далматинец", которые поразили зрителей. Оказывается, история знаменитой анимации основана на реальных событиях из жизни британской писательницы Доди Смит.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @lovingmysocials в TikTok.

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Какова история создания мультфильма "101 далматинец"

В TikTok стало популярным видео, которое раскрывает интересные факты о культовом мультфильме "101 далматинец" от Disney. Оказывается, история этой ленты имеет реальную подоплеку.

"101 далматинец" / Кадр из мультфильма

Британская писательница Доди Смит, автор книги "101 далматинец", вдохновилась историей из собственной жизни. Как-то ее любимый далматинец родил 15 щенков, и одного из них пришлось реанимировать ее мужу. Именно этот случай впоследствии стал частью сюжета.

Кроме того, для создания реалистичных анимаций художники Disney детально обрисовывали настоящих далматинцев. В видео показаны редкие фотографии, где видно этот процесс.

Художники срисовывают образы далматинцев / Скриншоты из видео пользователя @lovingmysocials

Основной сюжет мультфильма "101 далматинец"

"101 далматинец" – это классический анимационный фильм студии Disney, который вышел в 1961 году. Главные герои – далматинцы Понго і Петти, которые живут со своими хозяевами, Роджером и Анитой.

Их щенки становятся мишенью жестокой Круэллы Де Виль, которая хочет пошить из них меховые шубы. Вместе с похищенными щенками других далматинцев количество собак возрастает до 101, и они отправляются в опасное путешествие, чтобы убежать от злодейки.