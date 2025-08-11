В Украине это отходы: какие 3 продукта мы выбрасываем, а в Европе – это деликатесы
- Портулак, который считается сорняком в Украине, в Европе используется как деликатес в салатах.
- Ботва свеклы и цветение огурцов, кабачков, цуккини являются деликатесами в Европе, но не используются в украинской кухне.
Кулинарные традиции разных стран поражают. И то, что едят одни народы, совсем не принято есть у других. Есть такие продукты, которые украинцы обычно выбрасывают, а европейцы активно используют в своей кухне.
И это довольно обычные для нас продукты, которые в украинской кулинарной традиции не употреблять. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на шеф-повара ресторана "Сто лет назад вперед" Илью Кунтого.
Какие деликатесы выбрасывают украинцы?
Первым продуктом, который не употребляют украинцы, но он довольно популярным в Европе – это портулак, который обычно растет у дороги и его считают сорняком. Однако маринованный портулак будет прекрасным дополнением к салату или полезному завтраку.
Портулак – это не сорняк / Фото Pexels
Еще один неочевидный деликатес – ботва свеклы. Конечно, ее сейчас можно встретить в миксах салатов в супермаркетах, однако полноценно в Украине употреблять ее не принято. Однако ботва свеклы может стать дополнением салата, борща или иного супа.
Листья свеклы часто становятся отходами / Фото Pexels
Также кулинарным деликатесом является цветение огурцов, кабачков, цуккини и тому подобное. Их можно фаршировать и запекать.