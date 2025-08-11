Кулинарные традиции разных стран поражают. И то, что едят одни народы, совсем не принято есть у других. Есть такие продукты, которые украинцы обычно выбрасывают, а европейцы активно используют в своей кухне.

И это довольно обычные для нас продукты, которые в украинской кулинарной традиции не употреблять. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на шеф-повара ресторана "Сто лет назад вперед" Илью Кунтого.

Какие деликатесы выбрасывают украинцы?

Первым продуктом, который не употребляют украинцы, но он довольно популярным в Европе – это портулак, который обычно растет у дороги и его считают сорняком. Однако маринованный портулак будет прекрасным дополнением к салату или полезному завтраку.



Портулак – это не сорняк / Фото Pexels

Еще один неочевидный деликатес – ботва свеклы. Конечно, ее сейчас можно встретить в миксах салатов в супермаркетах, однако полноценно в Украине употреблять ее не принято. Однако ботва свеклы может стать дополнением салата, борща или иного супа.



Листья свеклы часто становятся отходами / Фото Pexels

Также кулинарным деликатесом является цветение огурцов, кабачков, цуккини и тому подобное. Их можно фаршировать и запекать.