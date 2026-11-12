Это можно найти под диваном: адвент-календарь Ким Кардашьян возмутил пользователей сети своим содержанием

Адвент-календарь, который должен был создать праздничное настроение, вместо этого стал поводом для волны насмешек в соцсетях. Бренд SKIMS, соучредительницей которого является Ким Кардашьян, подвергся критике за содержимое рождественского набора стоимостью 148 долларов. Покупатели ожидали стильных подарков от популярного бренда, но получили резинки для волос, заколки и брелоки.

Недовольство быстро переросло в настоящий интернет-скандал. Пользователи TikTok и других платформ подшучивают над дорогим набором, сравнивают его содержимое со случайными мелочами, которые годами скапливаются на дне сумки, и называют его одним из худших адвент-календарей. В итоге SKIMS пришлось предложить покупателям возврат средств или кредит на покупки в магазине, пишет 24 Канал.

Чем разочаровал покупателей адвент-календарь SKIMS

В этом году адвент-календарь SKIMS содержал 12 сюрпризов. Его стоимость составляла 148 долларов. Однако вместо одежды или белья, с которыми ассоциируется бренд, покупатели обнаружили внутри преимущественно мелкие аксессуары.

Среди подарков были резинки для волос, заколки с логотипом SKIMS, пластиковые зажимы, брелоки, зеркальце и небольшая мягкая игрушка.

Особое возмущение вызвали повязки на голову, напоминавшие обычные бретельки от бюстгальтера. Одно из видео с распаковкой, которое опубликовала блогер Кайла Райан, набрало десятки миллионов просмотров в TikTok. В ролике девушка постепенно открывает ячейки календаря, а ее разочарование растет с каждым новым подарком.

Она даже пошутила, что надеется найти в последней ячейке подарочную карту на 150 долларов, которая компенсирует расходы.

Распаковка календаря от Кайлы Райан: смотреть видео

Другие пользователи также не сдерживали эмоций. Некоторые писали, что подобные вещи можно купить в Dollar Tree за гораздо меньшие деньги. Другие сравнивали набор с коробкой случайного хлама или вещами, которые можно найти под кроватью.

Один из комментаторов пошутил, что содержимое календаря напоминает мелочи, которые годами скапливаются на полу у изголовья кровати. Другие называли его "коробкой с розыгрышами".

SKIMS пришлось отреагировать на волну критики

После резонанса компания обратилась к покупателям и признала, что адвент-календарь не оправдал ожиданий части клиентов. Бренд предложил им два варианта компенсации: полный возврат средств или кредит на покупки в SKIMS.

Представители компании заявили, что внимательно прислушались к отзывам покупателей и учтут их при подготовке будущих запусков. Сам календарь перестал быть доступным для обычного заказа, а заинтересованным покупателям предлагали встать в список ожидания.

Скандал также подхватили другие бренды. В частности, Aldi использовал ситуацию, чтобы пошутить над неудачным набором SKIMS и прорекламировать собственные адвент-календари с продуктами. А сеть Subway опубликовала пародию на календарь, наполнив его шуточными "сюрпризами".