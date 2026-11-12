Це можна знайти під диваном: адвент-календар Кім Кардашян обурив мережу своїм вмістом

Невдоволення швидко переросло у справжній інтернет-скандал. Користувачі TikTok та інших платформ жартують з дорогого набору, порівнюють його вміст із випадковими дрібницями, які роками накопичуються на дні сумки, та називають одним із найгірших адвент-календарів. Зрештою SKIMS довелося запропонувати покупцям повернення коштів або кредит на покупки в магазині, пише 24 Канал.

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Чим розчарував покупців адвент-календар SKIMS

Цьогорічний адвент-календар SKIMS містив 12 сюрпризів. Його вартість становила 148 доларів. Однак замість одягу чи білизни, з якими асоціюється бренд, покупці знайшли всередині переважно дрібні аксесуари.

Серед подарунків були гумки для волосся, шпильки з логотипом SKIMS, пластикові затискачі, брелоки, дзеркальце та невелика м'яка іграшка.

Особливе обурення викликали пов'язки на голову, які нагадували звичайні бретельки від бюстгальтера. Одне з відео розпакування, яке опублікувала блогерка Кайла Раян, набрало десятки мільйонів переглядів у TikTok. У ролику дівчина поступово відкриває комірки календаря, а її розчарування зростає з кожним новим подарунком.

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Вона навіть пожартувала, що сподівається знайти в останній комірці подарункову картку на 150 доларів, яка компенсує витрати.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Розпакування календаря від Кайли Раян: дивитись відео

Інші користувачі також не стримували емоцій. Дехто писав, що подібні речі можна купити в Dollar Tree за значно менші гроші. Інші порівнювали набір із коробкою випадкового мотлоху або речами, які можна знайти під ліжком.

Один із коментаторів пожартував, що вміст календаря нагадує дрібниці, які роками збираються на підлозі за узголів'ям ліжка. Інші називали його "коробкою з розіграшами".

SKIMS довелося реагувати на хвилю критики

Після розголосу компанія звернулася до покупців і визнала, що адвент-календар не виправдав очікувань частини клієнтів. Бренд запропонував їм два варіанти компенсації: повне повернення коштів або кредит на покупки у SKIMS.

Представники компанії заявили, що уважно прислухалися до відгуків покупців і врахують їх під час підготовки майбутніх запусків. Сам календар перестав бути доступним для звичайного замовлення, а зацікавленим покупцям пропонували записатися до списку очікування.

Скандал також підхопили інші бренди. Зокрема, Aldi використав ситуацію, щоб пожартувати з невдалого набору SKIMS і прорекламувати власні адвент-календарі з продуктами. А мережа Subway опублікувала пародію на календар, наповнивши його жартівливими "сюрпризами".