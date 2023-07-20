Американський бренд одягу створили у 2019 році. Філософія компанії зосереджена на боді-позитивізмі та інклюзивності. На четверту році існування вартість Skims сягнула важливої позначки.

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Новий успіх компанії Кім Кардашян

У рамках фінансового раунду C, який проходив під керівництвом Wellington Management, бренд Skims залучив 270 мільйонів доларів. Завдяки цьому оцінка компанії зросла до 4 мільярдів доларів. У 2022 році цей показник становив 3,2 мільярда доларів.

Вірусне зростання компанії – ось, що приваблює інвесторів,

– заявив виконавчий директор та співзасновник цього бренду.

Компанія також може у 2023 році отримати від чистих продажів 750 мільйонів доларів. Роком раніше ця сума склала 500 мільйонів доларів, повідомляє BOF.

Водночас у The Times вказують, що останні інвестиції, які залучив бренд Skims, поставить на перший план питання щодо виходу компанії на фондовий ринок.

Нагадаємо, що український стартап Preply залучив інвестиції у розмірі 70 мільйонів доларів та повідомив про створення асистента на основі штучного інтелекту. Ветерани російсько-української війни мають можливість отримати 1 мільйон гривень на обладнання для свого бізнесу. програму запустили Кабмін та Ощадбанк.