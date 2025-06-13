Айсберг назвали в честь украинского дрона: как выбирали "имя"

Айсберг получил имя в честь украинского дрона "Магура". ранее украинские спецслужбы использовали его в особых операциях.

Айсберг, который дрейфует возле украинской антарктической станции "Вернадский", теперь официально носит название "Магура" – в честь украинского морского дрона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

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Были и другие предложения

Именно это название выбрали победным в конкурсе, что проводили среди желающих дать ледовой глыбе имя. Идею предложила Инна Фильтанович, за что получила в подарок шеврон 30-й Украинской антарктической экспедиции.

Как предлагали назвать айсберг: смотрите фото

Конкурс собрал множество оригинальных предложений: от "Чугайстра" до "Кривого Рога", а некоторые даже сравнил айсберг с куском сала в морозилке. Организаторы отметили также других участников, которые прислали интересные идеи.

К слову, Укрзализныця и Antique Recycler создали благотворительную инициативу, представляя куртку из старых штор вагонов для аукциона, чтобы собрать средства для военных и пострадавших работников железной дороги.