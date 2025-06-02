"Укрзализныця" совместно с брендом Antique Recycler представила оригинальную благотворительную инициативу – куртку, сшитую из старых штор пассажирских вагонов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.

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Что известно об этой инициативе

Созданное в единственном экземпляре изделие станет лотом на благотворительном аукционе. Все вырученные средства передадут на помощь военным или работникам железной дороги, которые пострадали в результате войны.



Эта куртка уникальная / Скриншот с видео

Благодаря креативной идее и мастерской реализации, старая ткань получила новую жизнь - в виде стильного элемента гардероба,

– отметили в Укрзализныце.

Этот жест – пример того, как можно вдохнуть новую жизнь в материалы, вышедшие из эксплуатации, и одновременно поддержать тех, кто нуждается в помощи.

Ученые разработали экологический метод разложения ПЭТ-пластика, использующий влагу из воздуха вместо токсичных химикатов и высоких температур. Этот способ может стать прорывом в борьбе с пластиковым загрязнением, поскольку обычный ПЭТ-пластик почти не разлагается в природе.