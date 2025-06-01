Украинский стартап RoboL Robotics внедряет новый формат кофеен, где напитки готовит не бариста, а робот. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на dev.ua.

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Что известно о проекте

Идея заключается в сочетании автоматизации, искусственного интеллекта и удобства для потребителя: заказ оформляется через терминал или приложение, а робот выполняет его быстро, точно и без эмоционального истощения. При этом машина не только готовит кофе, но и взаимодействует с людьми: распознает лица, эмоции, поддерживает простые разговоры.

Основатель компании Антон Котик отмечает, что цель не в том, чтобы заменить человека, а в том, чтобы снять с него чрезмерную нагрузку. Уставший бариста после сотен заказов – не лучшая гарантия сервиса, тогда как робот выдерживает одинаковый темп без снижения качества. Сейчас система находится на финальной стадии тестирования, первый киоск вскоре появится в супермаркете "Сильпо" от Fozzy group.

Искусственный интеллект может угрожать существованию ряда профессий. Опрос показал, что 56% экспертов по ИИ считают, что технологии окажут положительное влияние на экономику, но взрослые американцы менее оптимистичны, с лишь 17% ожидают положительного влияния.