Український стартап RoboL Robotics впроваджує новий формат кав’ярень, де напої готує не бариста, а робот. Про це пише 24 Канал із посиланням на dev.ua.

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Що відомо про проєкт

Ідея полягає в поєднанні автоматизації, штучного інтелекту та зручності для споживача: замовлення оформлюється через термінал або застосунок, а робот виконує його швидко, точно й без емоційного виснаження. При цьому машина не лише готує каву, а й взаємодіє з людьми: розпізнає обличчя, емоції, підтримує прості розмови.

Засновник компанії Антон Котик наголошує, що мета не в тому, щоб замінити людину, а в тому, щоб зняти з неї надмірне навантаження. Втомлений бариста після сотень замовлень – не найкраща гарантія сервісу, тоді як робот витримує однаковий темп без зниження якості. Зараз система перебуває на фінальній стадії тестування, перший кіоск незабаром з’явиться в супермаркеті "Сільпо" від Fozzy group.

Штучний інтелект може загрожувати існуванню низки професій. Опитування показало, що 56% експертів з ШІ вважають, що технології матимуть позитивний вплив на економіку, але дорослі американці менш оптимістичні, з лише 17% очікують позитивного впливу.