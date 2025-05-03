Аккумулятор из грибов: ученые сделали новое открытие

Ученые разработали новый экологический аккумулятор. Они смогли сконструировать его из грибов.

Исследователи из Швейцарии разработали биологический аккумулятор, который не заряжается от сети, а работает благодаря сахару, воде и ферментам грибов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BGR.

Смотрите также "Тихий Чернобыль": как высохшее море до сих пор провоцирует катастрофу

Как его использовать

В отличие от традиционных батарей, он полностью разлагается и не содержит токсичных компонентов.

Аккумулятор состоит из двух видов грибов: дрожжей Saccharomyces cerevisiae, которые производят электроны, и гриба белой гнили Trametes pubescens, который помогает завершить электрическую цепь. Его изготавливают с помощью 3D-печати, используя специальные чернила с целлюлозой, углеродом и грибковыми клетками.



Ученые использовали грибы / Фото Pexels

Один такой аккумулятор производит 300–600 милливольт тока и может непрерывно работать несколько дней. Четыре батареи способны питать небольшие устройства до 65 часов.

Эта технология подходит для:

путешествий и полевых условий,

сельского хозяйства,

медицины, в частности одноразовых устройств.

Хотя разработка еще на ранней стадии, она открывает перспективы для создания безопасной и экологической электроники.

Ученые из Южной Кореи разработали стабильные перовскитные солнечные элементы, которые сохраняют 85% эффективности после 1000 часов в экстремальных условиях.