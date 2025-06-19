Известную писательницу затравили из-за ее слов о "Голодных играх": она удалила соцсети

На днях известная американская писательница Али Хейзелвуд удалила свои социальные сети, в частности страницу в Instagram. Причиной этого стала травля автора за ее слова о главном герое серии книг "Голодные игры" Сюзаны Коллинз.

Автор бестселлера "Гипотеза любви" стала жертвой волны хейта после обсуждения книжных мужчин вместе с блогерами буктока. Почему вспыхнул скандал – рассказывает 24 Канал.

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Почему писательницу захейтили

На панельной дискуссии о мужских персонажах в книгах Али Хейзелвуд сказала, что главный герой трилогии Сюзанны Колингс "Голодные игры" Пита Меларк – "бесполезный персонаж". Видео с обсуждения быстро стало вирусным в сети и особенно в фан-группах вселенной "Голодных игр".

Что сказала Хейзелвуд о Пите Меларка: смотрите видео

Из-за этого писательницу накрыла волна хейта со стороны поклонников культовой трилогии и, особенно, фанатов Питы Меларка. Несколько дней продолжался хейт и буллинг автора в социальных сетях, после чего она удалила свою страницу в Instargam и исчезла из публичного пространства.

Интересно! Пита Меларк как персонаж серии "Голодных игр" часто становится темой для дискуссий, ведь с одной стороны он выбивается из представлений о храбром и сильном мужчине, с другой стороны он проявляет эти качества не буквально. Поэтому дискуссия о нем как персонаже и дальнейшей судьбе в финале серии книг до сих пор является предметом обсуждения в читательском сообществе.

Сейчас же, когда огласку получило то, к чему привел хейт, немало пользователей сети замечают, что сейчас люди готовы ради вымышленного персонажа сломать живого человека.