В частности, Василий Стус дважды отказывался от гражданства Советского Союза. Об этом свидетельствуют соответствующие заявления, которые он писал, обнародованные на сайте Стус Центра, пишет 24 Канал.

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Быть гражданином СССР – быть рабом

Первое соответствующее заявление он написал 15 июля 1976 года. Поэт указал, что считает себя несправедливо осужденным, ведь он стремился к демократии и это расценили как попытку оклеветать СССР, а его желание развивать украинскую культуру квалифицировали как "национализм".

Итак, я заявляю: оставаться подданным СССР больше не считаю для себя возможным, а потому прошу выдворить меня за пределы страны, в которой мои человеческие права попираются таким бесцеремонным образом,

– написал он.



Копии заметок Стуса / Фото Стус Центра

Однако этим заявлением все не ограничилось. В 1978 году он повторил свое стремление отказаться от гражданства с еще более сокрушительной критикой системы. Причиной этого стало то, что его не отпускали из ссылки навестить больного отца.

Быть советским гражданином – это значит быть рабом. Я же к такой роли не подхожу,

– говорилось в заявлении.

Василий Стус отказывался от гражданства Советского Союза дважды, однако тоталитарная система сделала все, чтобы уничтожить его.

Украинский поэт умер в лагере села Кучино, Пермской области в возрасте 47 лет.

К слову, также свою антисоветскую позицию демонстрировал и Николай Хвылевой. Он служил в Красной армии, писал в стиле европейского экспрессионизма, и его сравнивают с Камю из-за глубокого переживания абсурда и духовного одиночества.