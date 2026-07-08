"Мацай клямку" и не только: украинские аналоги фразы "See you later alligator" взорвали Threads

Сеть вновь охватила языковая дискуссия. На этот раз украинцы взялись искать остроумный эквивалент английского прощания "See you later, alligator".

Пост быстро собрал десятки забавных вариантов, а в комментариях упомянули как народные поговорки, так и фразы из мультфильмов и дворового сленга. 24 Канал расскажет, откуда взялось это популярное выражение и какие украинские варианты больше всего понравились пользователям Threads.

Откуда взялось "See you later, alligator"?

Фраза "See you later, alligator" ("Увидимся позже, аллигатор") давно стала частью англоязычной культуры. Она построена на рифме later – alligator и не имеет скрытого значения, это просто шутливый способ попрощаться.

Особую популярность выражение приобрело после выхода хита "See You Later, Alligator", который в 1956 году исполнил американский певец Билл Хейли вместе с группой His Comets.

Позже его стали использовать в мультфильмах, детских шоу и повседневном общении, а в ответ часто звучит рифмованная фраза "After a while, crocodile".

Для украинской аудитории эта фраза имеет еще одну ассоциацию. Именно так уже долгое время прощается в конце своих выпусков автор популярного YouTube-канала "Фарид говорит" Фарид Шарафмал.

Какие аналоги нашли украинцы?

Поводом для дискуссии стал пост пользовательницы Threads @yak_tam_sasha с вопросом: "Как перевести на украинский выражение: „See you later, alligator“?".

В ответ украинцы предложили сотни вариантов, большинство из которых построены не на буквальном переводе, а на игре слов.

Одним из самых популярных стал краткий вариант:

До увиденья, телевидение.

Также пользователям понравился вариант:

Целую в плечи и до встречи.

Среди оригинальных вариантов был:

Мацай клямку.

Или его расширенная версия:

Видишь двери – мацай клямку.

Другие шутили еще креативнее:

"Бывай, бугай".

"Бывайте, не скучайте".

"Почеши ногу об дорогу".

"Посмотрим – поспорим".

"Будь здоровый, чернобровый".

"Флаг в руки, топор за плечи, барабан на шею, трамвай навстречу".

"Рви когти отсюда".

"Как говорят французы – резервуар".

"Бери печенько и уходи тихонько".

Среди вариантов были и откровенно более резкие, которые очень развеселили аудиторию:

"Уходишь!? Ну и пес, дуй".

"Сели и поели, встали и с**бали".

"Еще свидимся, если не оху**м".

"Чай дохлебуем и у*буем".

В итоге обычный вопрос о переводе превратился в настоящий парад языковой креативности. Такие обсуждения в очередной раз доказывают: украинский язык богат не только словами, но и юмором, рифмой и остроумием.