Допис швидко зібрав десятки кумедних варіантів, а в коментарях згадали як народні говірки, так і фрази з мультфільмів та дворового сленгу. 24 Канал розкаже, звідки взявся популярний вислів і які українські відповідники найбільше сподобалися користувачам Threads.

Звідки взялося "See you later, alligator"?

Фраза "See you later, alligator" ("Побачимося пізніше, алігаторе") давно стала частиною англомовної культури. Вона побудована на римі later – alligator і не має прихованого значення, це просто жартівливий спосіб попрощатися.

Особливої популярності вислів набув після хіта See You Later, Alligator, який у 1956 році виконав американський співак Bill Haley разом із гуртом His Comets.

Пізніше його почали використовувати в мультфільмах, дитячих шоу та повсякденному спілкуванні, а у відповідь часто звучить римована фраза "After a while, crocodile".

Для української аудиторії цей вислів має ще одну асоціацію. Саме так вже тривалий час прощається наприкінці своїх випусків автор популярного YouTube-каналу "Фарід говорить" Фарід Шарафмал.

Які аналоги знайшли українці?

Поштовхом до дискусії став допис користувачки Threads @yak_tam_sasha із запитанням: "Як на українську перекласти вислів: "See you later, alligator"?".

У відповідь українці запропонували сотні варіантів, більшість із яких побудовані не на буквальному перекладі, а на грі слів.

Одним із найпопулярніших став короткий варіант:

До побачення, телебачення.

Також користувачам сподобався варіант:

Цілую в плечі і до встречі.

Серед оригінальних варіантів був:

Мацай клямку.

Або його розширена версія:

Бачиш двері – мацай клямку.

Інші жартували ще креативніше:

"Бувай, бугай."

"Бувайте, не скучайте."

"Чухай ногу об дорогу."

"Побачимось – пособачимось."

"Бувай здоровий, чорнобровий."

"Прапор в руки, сокиру в плечі, барабан на шию, трамвай назустріч."

"Рви когті отсюда."

"Як кажуть французи – резервуар."

"Бери печенько і йди потихенько."

Були серед варіантів і відверто різкіші, які дуже повеселили аудиторію:

"Уходиш!? Ну і пес, дуй."

"Сіли і поїли, встали і зʼ*бали".

"Ще побачимось, якщо не сх*ячимось."

"Чай дохльобуєм і у*обуєм."

Зрештою звичайне запитання про переклад перетворилося на справжній парад мовної креативності. Такі обговорення вкотре доводять: українська мова не лише багата на слова, а й на гумор, риму та дотепність.