Мельник вернулся домой: почему Израиль и Европа устроили истерику

В понедельник, 25 мая, под Киевом на Национальном военном мемориальном кладбище при участии президента Украины и первых лиц государства состоялась торжественная церемония перезахоронения полковника армии УНР, председателя Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник.

Это чисто украинское событие чествования национального героя и борца за Независимость вызвало большой дипломатический скандал, спровоцировала очередную истерику у россиян и их сторонников, а также в очередной раз показала проблемы с пониманием исторических процессов в СМИ, украинских и мировых.

24 Канал рассказывает, кем был Андрей Мельник, почему его перезахоронение в Украине возмутило Тель-Авив и почему ведущие европейские СМИ повторяют тропы российской пропаганды.

Кто такой Андрей Мельник?

Андрей Мельник – украинец, родившийся в Дрогобычской области, которая в то время была под властью Австро-Венгерской монархии.

Он участник Первой мировой войны, пошел добровольцем, сначала был уволен по состоянию здоровья (имел хронические проблемы с легкими), но настоял на присоединении к Легиону Украинских сечевых стрельцов. Это было этническое украинское военное формирование в рядах австро-венгерской армии.

В Легионе Мельник командовал чотой (взводом), затем сотней (ротой). Участвовал в кровавых боях на горе Пикуй и Маковка, а также в походах из Карпат на Подолье.

По злой иронии судьбы в тех боях, особенно за Маковку, украинцы воевали против украинцев и были искусственно разделены двумя имперскими армиями. Осознание этого факта стало шоком для многих воинов. Мельник не стал исключением.

В 1916 во время боев за гору Лысоня (современная Тернопольщина) он попал в окружение и оказался в плену - под Царицыным (современный Волгоград, часть так называемого "Желтого клина" – места компактного расселения украинцев – 24 Канал). Там он также увидел украинцев, таких же, как и он, но в форме российской армии.

В плену Мельник познакомился с Евгением Коновальцем (он попал в плен в 1915 году во время боев за Маковку). Два земляка подружились.

Революция 1917 в Российской империи освободила пленника и Мельник вслед за Коновальцем мчится в Киев, где в это время происходит Украинская революция и формируется Украинское государство.

Оба офицера приобщаются к созданию национального войска вместо остатков деморализованной царской армии. Мельник является одним из создателей Куреня сечевых стрельцов, фактически - добробата, который впоследствии станет основой нового войска УНР. Или как их стала называть большевистская, а затем и советская пропаганда - “петлюровцами”.

Мельник был активным участником борьбы за сохранение Независимости, возглавлял штаб Действующей Армии – боевого ядра войск УНР. К сожалению, несмотря на героизм воинов и легендарные операции и победы отстоять государство не удалось. Украину не поддержала Антанта (потому что УНР была союзницей Четвертного блока), а Польша преследовала собственные интересы и не имела сил и желания бороться с Москвой до последнего.

Мельник и Коновалец не восприняли позицию Симона Петлюры относительно союза с Польшей, и не поддержали его. Вместо этого решили пойти другим путем. Летом 1920 ветераны создают Украинскую Военную Организацию, которая станет прообразом ОУН.

Это была подпольная организация, которая не чуралась того, чтобы сейчас назвали терроризмом. Речь об аттентатах (политические покушения), экси (экспроприацию государственного имущества) и диверсии. Впрочем, ровно тем же занимались в это время представители других порабощенных народов, например, евреи в Палестине, или индийские революционеры в Британском Радже или вьетнамцы во Французском Индокитае. Поэтому для оценки УВО и ее членов необходимо понимать контекст.

Конечной целью УВО была борьба за восстановление Независимости Украины. Это идея не нашла понимания у польских властей, которая в то время оккупировала Западную Украину и считала ее неотъемлемой своей территорией. Из-за принадлежности к УВО Мельник был подвергнут репрессиям и провел около 5 лет в польской тюрьме.

После освобождения Андрей Мельник на некоторое время отошел от революционной деятельности, поскольку был под пристальным наблюдением польских спецслужб, но вернулся к ней после убийства советским агентом Евгения Коновальца в 1938 году.

Мельника как многолетнего друга и соратника Коновальца, его правую руку во время освободительной борьбы, избрали новым проводником Организации Украинских Националистов. Впрочем, это решение восприняли не все, молодое крыло во главе со Степаном Бандерой пошло на конфликт и начало создавать свою более радикальную фракцию.

После Второй мировой она станет ОУН (Б), то есть фракция ОУН Бандеры. При этом Андрей Мельник останется во главе основной части ОУН, которая будет занимать более умеренные позиции. И не изменит их ни во время Второй мировой, ни после ее завершения.

Біографія Андрія Мельника від відомого українського історика Івана Патриляка

Мельник продолжил возглавлять ОУН и до конца жизни оставался проводником этой организации. При этом сама ОУН окончательно раскололась на “мельниковцев” и “бандеровцев”.

Умер Андрей Мельник 1964 году в Кельне, похоронен в Люксембурге, а в 2026 году его и жену перезахоронили на Родине.

Почему же так загорелось в Израиле и что это за флешмоб в европейских СМИ?

25 мая Министерство иностранных дел Израиля выразило "серьезную обеспокоенность" относительно перезахоронения тела Андрея Мельника и его жены в Украине.

Мы выражаем сожаление по поводу решения провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами. Нельзя игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их приспешниками, – говорится в заметке в соцсети Х.

Скандальный твит МИД Израиля с репостом сообщения Яд Вашем:

Примерно в таком же стиле написали о перезахоронении Мельника европейские СМИ, сделав в текстах особый уклон на “контроверсионность” и “коллаборационизм”.

Португальское подразделение Euronews запускает моральную панику о "реабилитации нацизма в Украине" / Скриншот

В комментариях к соответствующим постам в соцсетях - настоящая вакханалия, где рядом с ботами вполне реальные люди пишут, что "Украина глорифицирует нацистов" и соответственно "Путин все делает правильно" (то есть связывают одно с другим в логическую цепочку).

Что делал Мельник во время Второй мировой войны?

Вторая мировая война – это тот период, из-за которого Мельника иногда называют "контроверсионным" и "неоднозначным". Это очень странные прилагательные, потому что они обычно несут негатив, но на самом деле могут быть прилеплены к любому.

Андрей Мельник и ОУН (обе фракции) действительно сотрудничали с нацистами, в частности, военной разведкой Рейха и некоторыми немецкими политиками из окружения Гитлера. Это исторический факт. Но с нацистами сотрудничали и многие другие политики.

Например, Сталин – он вообще заключил с Гитлером союзнический пакт, согласно которому разделил с нацистами Восточную Европы на зоны влияния. Совместная агрессия Германии и СССР против Польши – неоспоримый факт.

Также СССР активно вооружал Германию и поставлял нацистам стратегическое сырье. Великобритания прямо называла СССР союзником Гитлера и планировала военные операции против русских в Финляндии и на Кавказе.

Или Великобритания и Франция - британский и французский премьеры заключили с Гитлером позорное Мюнхенское соглашение, которое фактически открыло путь ко Второй мировой войне. Это также сотрудничество с нацистами.

Или Португалия. Тамошний диктатор Салазар продавал нацистам вольфрам, а после смерти Гитлера объявил в стране трехдневный траур. Правда, это не помешало ему потом отпраздновать 8 мая 1945 день победы. А еще - его во всем поддерживал британский премьер Черчилль, а потом - США.

Или другой британский подданный. Национальный герой Индии Субхаш Чандра Бос. Он во время Второй мировой создал Индийский добровольческий легион СС "Свободная Индия" (части Ваффен-СС).

Амин аль-Хусейни, Рашид Али аль-Гайлани, Аун Сан, Сукарно... Этот список можно продолжать. Все они сотрудничали с нацистами по принципу "враг моего врага – мой друг", надеясь освободиться из-под колониального ига и получить Независимость. Ровно то же самое делал и Андрей Мельник и другие украинские националисты.

У Сукарно, Аун Сана получилось, Чандра Бос погиб в 1945 и не увидел свободной Индии, но сейчас является признанным национальным героем. Украина получила Независимость в 1991, а сейчас созрела к признанию борцов за нее героями.

Оценку действиям Андрея Мельника также дали сами нацисты. Как только он начал настаивать на признании Германией независимой Украины, он уже в июле 1941 года оказался под домашним арестом, а в 1944 году - в концлагере Заксенхаузен. Когда немцам очень припекло – они освободили Мельника, но тот отказался от сотрудничества с нацистами и не принял их предложения. Потому что видел, что немцы сделали с Походными группами и как пустили на "пушечное мясо" дивизию Ваффен-СС "Галичина”, которая по замыслу Мельника должна была стать основой войска независимой Украины.

После завершения Второй мировой у союзников не было никаких вопросов к Андрею Мельнику и ОУН. Также Нюрнбергский трибунал не признал преступной структурой дивизию "Галичина", установив, что она или ее воины непричастны к военным преступлениям нацистов.

Он под своим именем поселился в Люксембурге, по приглашению властей страны (Великая Герцогиня Шарлотта - героиня борьбы народа Люксембурга против нацистов, а ее муж и сын – участник боевых действий в составе войск союзников).

Правдивы ли упреки Израиля, или действительно Мельник – коллаборационист и нацистский приспешник?

Андрей Мельник никогда не был признан коллаборационистом. Судам неизвестно о таких решениях. Поэтому его нельзя ставить в один ряд с маршалом Филиппом Петеном, Видукном Квислингом или Йозефом Тисо.

В отличие от Анте Павелича и Ион Антонеску он не имеет никакого отношения к Холокосту и нацистами уничтожения евреев в годы Второй мировой войны.

Мельник не был даже антисемитом, он уважал евреев и сотрудничал с ними во времена УНР. О чем есть многочисленные свидетельства, в частности, от самих евреев.

При этом Мельник при жизни становился жертвой клеветы. Самая известная история – безосновательная клевета на Мельника от канадской газеты Jewish Post, которая в 1957 обвинила проводника ОУН в организации еврейского погрома во Львове в 1941 году. Мельник тогда опроверг все обвинения и газета официально извинилась за распространение фейков.

Почти 70 лет спустя ровно то же самое делает МИД Израиля и Центр памяти Холокоста "Яд Вашем". Особенно обидно за последний, ведь эта структура должна была устанавливать истину, а не раздавать ярлыки. Без всяких доказательств.

Что можно посоветовать Израилю и обеспокоенным в Европе?

Информационная атака Израиля на Украину пришлась на непростой период в отношениях между нашими странами. Дело в том, что Израиль остается верным своей позиции сидения на многих стульях.

Из-за этого он всячески избегает осуждения российской агрессии против Украины и уже много лет петляет, даже несмотря на то что Россия активно поддерживает врагов Тель-Авива – Иран, ХАМАС и Хезболлу. Дошло до комического – Нетаньяху оказался едва ли не единственным ближневосточным лидером, кто отказался встретиться весной 2026 года с Владимиром Зеленским во время его визита в регион.

Последней каплей стал скандал с разоблачением израильскими СМИ схемы с покупкой ворованного украинского зерна, которое власти государства Израиль пытались до последнего не замечать. А потом изображала из себя оскорбленного и на официальном уровне позволила себе что-то говорить о неблагодарных украинцах.

И это несмотря на отсутствие санкций против государства-агрессора, участие в мероприятиях российских пропагандистов, отказ в предоставлении Украине действенной помощи и саботаж израильских военных и подозрения в шпионаже в пользу России во время мероприятий Раммштайн.

К сожалению, это касается и политики исторической памяти. Израиль много лет отказывается признавать Голодомор геноцидом украинского народа, находя для этого все новые отмазки. Зато Тель-Авив регулярно осуществляет информационные атаки против выдающихся деятелей украинского прошлого – от Богдана Хмельницкого до Андрея Мельника и Степана Бандеры.

Обидно, что к этому присоединяется "Яд Вашем". Организация, как когда-то прославилась разоблачением настоящих нацистских преступников, сейчас занимается охотой на ведьм. И выбрала мишенью Украину и украинцев. При этом к условному Чандра Боса в "Яд Вашем" нет особых вопросов.

Также ни у кого не спрашивает разрешения Тель-Авив и относительно того, как ему чествовать своих героев. Напомним, немало борцов за независимость страны, согласно британским законам тогда могли считаться террористами, а статус и операции "Хаганы" мало чем отличались от действий условной Хезболлы. Но Израиль на это не обращает внимания и чтит этих людей как героев. Одним из них, например, является убийца Симона Петлюру Самуил (Шлема) Шварцбард, которого в Украине не без оснований со времен Дмитрия Табачника считают советским агентом.

Сейчас Израиль занимается тем, что приватизировал тему Холокоста и подает ее исключительно как геноцид еврейского народа. Это не так, евреи были основными, но не единственными жертвами Холокоста. При этом никто из замученных нацистами людей не был гражданином Израиля – такого государства в то время просто не существовало. Они были гражданами Речи Посполитой, Франции, Румынии, СССР. Эти жертвы – также трагедия этих государств.

В Бабьем Яру нацисты убивали не граждан Израиля, а жителей Украины еврейского происхождения. Но также и этнических украинцев, ромов, русских и тому подобное. Зато Израиль все эти жертвы приписал себе и построил на этом миф о коллективной вине мира перед Израилем.

При этом "почему-то" Израиль не делает того же и в отношении зачинщиков Голодомора и сталинских репрессий, настаивая на том, что это были не евреи, а лишенные национальной идентичности большевики и чекисты. Логика в этом действительно есть, но тогда ее необходимо распространить и на другие исторические события, не так ли?

Сейчас официальный Тель-Авив активно эту стратегию использует и при первой возможности пытается всех обвинить в антисемитизме. При этом сам в это же время осуществляет открытый геноцид палестинцев, а министры правительства Нетаньяху откровенно и на камеру издеваются над людьми, которые осмелились им об этом сказать. А потом делают вид, что не понимают, почему весь мир выходит на антиизраильские манифестации.

Кстати, на них выходит и сам Израиль. Страна сейчас разделена, немало людей в Израиле возмущены сворачиванием демократии и тем курсом, что его ведет Нетаньяху, пытаясь удержать власти и избежать уголовного преследования.

Ради собственного выживания он развязывает новые войны, дает добро на геноцид в Палестине, заигрывает с ортодоксами и предоставляет им новые и новые преференции.

Это заводит Израиль все дальше от демократии и постепенно превращает в агрессивную автаркию, вокруг которой одни враги, которой все должны, а она – в белом пальто. Этот путь к самоуничтожению вызывает искреннее удивление у многих. Но Израиль продолжает им идти.

Поэтому просто посоветуем ему смотреть под ноги и не лезть в чужие дела. А европейским журналистам – лучше учить историю и быть осторожнее с прилагательными.