Громкий скандал с приглашением в парламент гражданина Канады украинского происхождения, ветерана Ваффен-СС Ярослава Гуньки продемонстрировал нехватку знаний в вопросах исторической памяти не только у бывшего спикера Палаты Громад Энтони Роты.

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В настоящее время ведущие мировые СМИ на своих страницах безальтернативно называют господина Гуньку "нацистом" и "эсэсовцем", а самые радикальные в предвкушении потенциальных политических выгод вообще призывают к экстрадиции 98-летнего мужчины с целью дальнейшей показательной расправы.

Во всем этом скандале теряется историческая правда, о которой мы все же решили напомнить и помочь читателям простыми объяснениями и ответами на самые распространенные вопросы.

Кем был Ярослав Гунька в годы Второй мировой

Гунька родился в 1925 году на Тернопольщине, которая тогда была оккупирована Польским государством. В 1939-м польскую оккупацию сменили советская, а в 1941-м – немецкая.

В 1943 году он добровольцем вступил в ряды 14-гренадерской дивизии Ваффен-СС "Галичина" (название соединения на время создания – "14-я Галицкая СС-Добровольческая дивизия"). Нехитрая арифметика подсказывает, что тогда господину Ярославу было не больше 18 лет. Молодой дивизионщик проходил обучение в Германии, где его сфотографировали в военной форме, это фото сохранилось.



Ярослав Гунька / архивное фото времен Второй мировой

Обратите внимание! Далее немцы отправили дивизию на восточный фронт, где она была частично разбита в боях с советской армией под Бродами в июле 1944 года.



В тех боях украинцам из дивизии Ваффен-СС "Галичина" противостояли такие же украинцы с Первого украинского фронта с другой стороны баррикад. И в этом, к сожалению, жестокая трагедия Второй мировой для нашего народа.

Под Бродами дивизионщики попали в окружение и потеряли почти всю технику и до 3 тысяч убитыми, часть воинов дезертировала (некоторые впоследствии присоединились к УПА), до 1 500 вырвались из котла и соединились с остатками дивизии, которые не были в окружении. Впоследствии "Галичина" была доукомплектована и переведена из Украины в Словакию, а позже воевала в Югославии. По всей вероятности, среди них был и Ярослав Гунька.

Свой боевой путь "Галичина" завершила в Австрии. Основным силам дивизионщиков удалось с боями прорваться в британскую зону оккупации и сдаться в плен. Так Ярослав Гунька оказался в лагере для интернированных, а затем перебрался в Великобританию, где жил до 1951 года и впоследствии уже переехал в Канаду.

Важно! Британская власть провела тщательное расследование и установила, что Гунька не совершал военных преступлений, то есть был обычным комбатантом.

Кто такие комбатанты Комбатант в переводе с французского – это "тот, кто воюет". Такие лица, согласно протоколу 1977 года к Женевским конвенциям, воюют законно – при условии, что находятся под "ответственным командованием" (подчиняются государству и несут ответственность перед ним), имеют известные эмблемы родов войск и служб вооруженных сил, открыто носят оружие и придерживаются законов и обычаев войны



Главная привилегия комбатантов – их нельзя наказать только за участие в боевых действиях. Если они нарушают законы и обычаи войны, а также другие нормы международного права, они могут судиться за конкретные военные преступления. Эти правила запрещают, в частности, атаковать или бомбардировать незащищенные города, поселки и жилища, грабить и мародерить. Комбатанты должны воевать с комбатантами, насилие, убийство и даже "лишний или чрезмерный" вред гражданскому населению запрещены.

Что такое дивизия Ваффен-СС "Галичина"

Это национальное вооруженное формирование, которое состояло из украинцев (солдат и офицеров), однако руководство соединением осуществляли только немцы.

О ее создании 28 апреля 1943 объявили немецкие оккупационные власти на территории Восточной Галиции, которая тогда входила в состав немецкого Генерал-губернаторства (восток и запад Украины имели разный оккупационный режим в годы Второй мировой войны).



Присяга бойцов дивизии / Фото NAC

Обратите внимание! Инициатором создания был губернатор Галиции бригадефюрер СС Отто Вехтер. По решению Гиммлера, дивизия не имела права иметь название "украинская", чтобы не пропагандировать идею независимости Украины. Ее назвали "галицкой", потому что состоять она должна из жителей той части страны, которая раньше принадлежала Австрии, то есть из "австрийских галичан". Они хорошо проявили себя в боях во времена Первой мировой, поэтому австриец Вехтер всячески лоббировал создание дивизии.



В книге о дивизии "Они хотели свободы" Вольф-Дитрих Гайке, глава ее штаба, позже писал: "Гиммлер ясно предостерег, что в дивизии ни под каким видом нельзя даже думать о независимости Украины. Слова Украина, украинец, украинский запрещалось употреблять в дивизии под угрозой наказания. Воины дивизии должны называться не украинцами, а галичанами".

Почему СС?

Поскольку в вооруженных силах Германии – Вермахте – могли служить только граждане Третьего Рейха, военное руководство нацистов сделало шаг и записало национальные вооруженные формирования в СС, где не было такого препятствия.

Национальные проекты перешли под крыло так называемых Ваффен-СС (Waffen-SS), то есть фронтовых или воинских частей СС. Кстати, СС – это аббревиатура от Schutzstaffel, что с немецкого буквально означает "защитные отряды". Сокращение СС – это именно СС, а не "Сечевые стрельцы", это сокращение придумали диаспорные "историки" как собственно ИПСО в ответ на ИПСО советское.

Дивизия входила в структуру не общих СС (Allgemeine SS), участвовавших в Холокосте и других карательных операциях на оккупированных территориях, а в так называемые Войска СС (Waffen SS) и была предназначена для боевых действий на фронте рядом с Вермахтом.

Дивизионщики – коллаборанты?

Да, они воевали на стороне Нацистской Германии, поэтому считаются коллаборантами. За это они отбыли наказание в лагерях союзников для интернированных или в лагерях на северо-востоке СССР. При этом советские власти некорректно рассматривали их как своих граждан, хотя формально они были гражданами оккупированной Речи Посполитой.

Обратите внимание! Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе от 16 августа 1945 года, согласно которому СССР во второй раз аннексировал Западную Украину, признал, что "Народное собрание" 1939 года было фикцией и украинцы на этих территориях (даже те, которым выдали советские паспорта) гражданами СССР не были, а потому никаких обязательств перед правительством СССР не имели.



Вместо этого имели право вооруженной силой сопротивляться насилиям оккупационной советской власти, как неграждане СССР. Именно поэтому воины УПА юридически – никакие не предатели СССР, а борцы за свободу Украины.



Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер на учениях дивизии "Галичина", 1943 год / Фото NAC

Это было уникальное явление?

Нет, украинские национальные формирования в Третьем рейхе не были исключением. На стороне нацистов во Второй мировой войне сражались организованные национальные части и соединения.

Обратите внимание! Дивизий СС существовало более сорока. Значительные потери среди живой силы заставили немцев брать на службу в войска Waffen SS иностранцев не только из союзных Германии государств, но, несмотря на идеологические наставления, и жителей оккупированных территорий.



Дивизий, сформированных из хорватов, латышей, эстонцев, россиян, белорусов, венгров, французов, итальянцев, азербайджанцев и других, было около половины. К концу войны дивизий войск СС, где служили немцы по национальному происхождению, было 19.

По нацистским законам, членами СС могли быть исключительно лица, у которых было безупречное расовое происхождение и даже "арийская" внешность. Ни украинцы, ни представители других "неарийских" национальностей, призванных к подразделениям войск СС, "членами СС" не были.



Мусульманские члены "Ваффен СС" – тоже распространенное явление / фото AFP

Дивизионщики – "эсэсовцы" или нет?

С очень большой натяжкой. Под классическими "эсэсовцами" сейчас понимают так называемые Общие СС (Allgemeine SS), это те же, что их в кино показывают в черной форме. Кстати, черная форма – это историческая аномалия, ее носили только в 1932 – 1939 годах, после чего СС носили серую форму или защитного цвета (Ваффен-СС).

Таким образом, Штирлиц и другие нацисты из киносериала "17 мгновений весны" были одеты не исторически. Как ни парадоксально, но здесь фантазии на эту тему от Квентина Тарантино выглядят правдивее "исторического" фильма Татьяны Лиозновой.



"Эсесовцы" у Тарантино / кадры из фильма "Бесславные ублюдки"

Еще один фейк – разработка черной формы Hugo Boss. Тот хоть и был членом НСДАП с 1931 года, но к разработке униформ нацистов отношения не имел. Его фабрика лишь отшивала некоторые заказы (кстати, руками украинских остарбайтеров), Хуго Фердинанд Босс дизайнером одежды не был вообще, знаменитые мужские костюмы, которые принесут фабрике мировую славу, сделают только его потомки уже после завершения Второй мировой.

Возвращаясь к дивизии Ваффен-СС "Галичина", отметим, что фактически это соединение особо ничем не отличалось от типичной дивизии Вермахта и к военным преступлениям СС не имеет отношения.

В отличие от 29-й Ваффен-гренадерской дивизии СС РОНА, укомплектованной из россиян и под руководством поляка Бронислава Каминского. Те утопили в крови Варшавское восстание в 1944 году.

При чем здесь поляки?

В настоящее время некоторые польские политики пытаются выдать преступление дивизии РОНА за действия "Галичины". Это манипуляция и очень опасная. Дело в том, что в Польше очень специфическая политика исторической памяти, которая работает по принципу "здесь помню, здесь не помню", следствием чего являются скандальные законы о "бандеризме" и запрет говорить об участии поляков в Холокосте.

Впрочем, несмотря на законодательные ограничения такие факты существуют, многие поляки действительно в качестве добровольцев воевали в частях Ваффен-СС, а значительная часть поляков сотрудничала с нацистами. Это, например, было одной из предпосылок начала украинско-польского противостояния в Галиции, а затем и на Волыни в 1942 – 1944 годах.

Одним из самых популярных польских фейков о "Галичине" является участие дивизионщиков в карательных акциях группы "Байерсдорф", в частности, в так называемой резне в Гуте Пеняцкой (ныне – Львовская область).

Что известно о трагедии в Гуте Пеняцкой 28 февраля 1944 года немецкие части уничтожили населенное поляками село Гута Пеняцкая (172 хозяйства) и убили всех жителей (от 500 до 800 человек, включая женщин и детей). Ряд польских историков цинично возлагал ответственность за убийство населения Гуты Пеняцкой на подразделения дивизии Ваффен-СС "Галичина".



Это откровенная ИПСО того времени. За 28 февраля 1944 года немецкие части уничтожили населенное поляками село Гута Пеняцкая (172 хозяйства) и убили всех жителей (от 500 до 800 человек, включая женщин и детей). Ряд польских историков цинично возлагал ответственность за убийство населения Гуты Пеняцкой на подразделения дивизии Ваффен-СС "Галичина".Это откровенная ИПСО того времени. За утверждением исследователей , в то время подразделения дивизии в этом районе отсутствовали. Согласно документам польского Архива новейших актов село было уничтожено подразделениями немецкой тайной полевой полиции. Причиной карательной акции были потери оккупантов из-за активной деятельности советского партизанского отряда в районе села незадолго до этого. Собственно партизаны впоследствии и запустили слухи о якобы участии в карательной акции украинцев. Впрочем, эти обвинения давно опровергнуты.

Отметим, что коллаборационизм – не уникальный польский феномен, а типичная ситуация для порабощенной нацистами Европы. Есть большие надежды, что волна истерии в Польше пойдет не спад после завершения избирательного процесса в стране и там забудут о заявлениях по экстрадиции 98-летних дивизионщиков и репараций от Германии, и в конце концов займутся собственными делами, а не переписыванием истории. Для этого существует Россия.

Были ли дивизионщики военными преступниками?

Две буквы "СС" выступают как триггер. На самом деле это хорошо, потому что говорит о нетерпимости нынешнего общества к нацистам и их преступлениям. Впрочем, в случае с дивизией Ваффен-СС "Галичина" ситуация несколько иная и нужно отделять мух от котлет. Это не классические "эсэсовцы" – Нюрнбергский трибунал не признал дивизию "Галичина" как структуру преступную и такой, которая совершала военные преступления.​

Трибунал фактически признал, что "дивизионщики" были легальными комбатантами. Таким образом, в отношении "Галичины" действует презумпция невиновности.



Солдаты дивизии Ваффен-СС "Галичина" общаются с жителями галицкого села, 1944 год/ullstein bild Dtl. / Contributor

Важно! Позже выводы Нюрнбергского трибунала подтвердила комиссия Жюля Дешена в Канаде, в конце 1980-х (полное название – Комиссия по расследованию по делам военных преступников в Канаде).



Комиссия Дешена проверила 217 бывших членов "Галичины", было установлено, что 187 человек никогда не приезжали в Канаду, 11 умерли в Канаде, 2 переехали в другую страну, 16 признаны не виновными и один не был найден.

Выводы комиссии Дешена:

Выдвижение коллективного обвинения против дивизии Ваффен-СС "Галичина" как группы – нецелесообразно, а само участие в Дивизии не является достаточным основанием для преследования;

Все члены Дивизии прошли проверку перед эмиграцией в Канаду;

Обвинения в военных преступлениях против Дивизии не были доказаны;

Нет оснований для лишения гражданства Канады и депортации бывших членов Дивизии.

Виноваты ли дивизионщики в Холокосте?

Нет, таких фактов существует. Более того, это было очень сложно сделать даже физически. Почему? Потому что дивизия была создана в 1943 году. В Украину они прибыли как сформированная часть в 1944 году. К тому времени абсолютное большинство евреев, которые жили в Украине, уже истребили нацисты. Дивизионщики не участвовали в полицейских акциях на территории Украины и были разгромлены летом 1944 года.

Впрочем, украинцы не могли не видеть, что происходит геноцид еврейского населения на Западе Украины, так же как не могли не знать о массовых советских репрессиях времен первой оккупации Западной Украины 1939 – 1941 годов.



Следует помнить, что многие украинцы прятали евреев от нацистов и спасали их жизнь. Сотни украинцев в Галиции за это были уничтожены.

Подробнее об этом читайте здесь Уроки истории и "героизация нацизма": как и почему Путин манипулирует темой Холокоста

Не "эсэсовцы", то хотя бы нацисты, как говорит роспропаганда?

Здесь следует различать широкое значение термина и узкое. Если мы прибегаем к широкой трактовке, то нацистами следует считать и Папу Римского Бенедикта Шестнадцатого (был членом молодежного крыла НСДАП) и служил в Вермахте, президента Австрии и генсека ООН Курта Вальдхайма, а также едва ли не всех основателей современной ФРГ.

И если господин Вальдхайм действительно был членом нацистской партии (с объяснением: "все тогда были"), то 16-, 17- или 18-летние украинцы, вступившие в ряды Дивизии, точно не были членами НСДАП. Это не отменяет того факта, что они могли симпатизировать идеологии нацистов (как, например, любимый философ Путина Ильин, однако это в отличие от упомянутого Ильина не доказано).

Нацистами были высшие командиры Дивизии:

так, первый командующий соединением Вальтер Шимана был членом НСДАП с 1926 года,

а Фриц Фрайтаг, выводивший "Галичину" из советского окружения под Бродами, вступил в партию нацистов в 1933 году, когда те пришли к власти в Германии.

Их младшие подчиненные украинцы (за редким исключением) нацистами не были.

Но ведь они присягали Гитлеру?

Присяга сил Ваффен-СС и просто СС отличались. Присяга СС звучала так: "Клянусь тебе, Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру Рейха, в верности и доблести".

Вместо этого стандартная присяга воина частей и подразделений Ваффен-СС содержит слова присяги лично Адольфу Гитлеру и Германии. В тексте упоминается Гитлер, но есть нюанс. Дословно текст такой: "Клянусь бороться с коммунизмом под руководством Адольфа Гитлера, как верховного главнокомандующего".

Это не присяга нацистам и Германии, только признание руководства в борьбе против коммунистов. Кстати, бывших союзников того же Гитлера. Всего было три версии присяги дивизионщиков – последняя, 1945-го года, уже не имела упоминания о лидере нацистов, а только об Украине.

Сколько было дивизионщиков?

По оценкам историков, совокупно за все годы воинов дивизии "Галичина" было примерно 30 000. Дивизия формировалась в несколько этапов за счет добровольцев, которых было гораздо больше (историки говорят совокупно о 80 000 людях).

Около 30 тысяч, по разным данным историков, не прошли отбор. В учебные лагеря смогли попасть только 17 тысяч рекрутов – руководство Третьего рейха не желало создавать очень мощное украинское войско.

Были ли другие украинские коллаборанты?

Да, они воевали в других частях Ваффен-СС. Речь идет о десятках тысяч человек. Эти цифры не сопоставимы с миллионами украинцев, которые боролись против нацизма.

Почему украинцы добровольно вступали в дивизию Ваффен-СС "Галичина"?

Причины были разные, но главным было желание противостоять СССР. Молодые люди видели, к чему привела первая советская оккупация и массовые репрессии в Западной Украине в 1939 – 1941, поэтому справедливо не желали повторения.

Большую роль здесь сыграла пропаганда нацистов и активная агитация со стороны ОУН-М и УЦК (Украинский Центральный Комитет – организация украинских коллаборантов, которые были лояльны к нацистам).

– организация украинских коллаборантов, которые были лояльны к нацистам). УЦК рассматривали дивизию как прообраз национальных вооруженных сил независимой в будущем Украины (протектората Третьего Рейха).

Также, что не менее важно, боевую подготовку под руководством немцев многие дивизионщики рассматривали как полезный опыт, который понадобится в будущем в боях за независимость Украины .

. Были и такие, которые вступали в ряды дивизии, чтобы избежать преследований Гестапо, принудительного вывоза на работу в Германию, или покинуть территории, на которые могли вскоре вернуться советские войска.



Объявление о наборе добровольцев в дивизию Ваффен-СС "Галичина", 1943 год

Все ли украинские националисты поддерживали создание дивизии "Галичина"

В отличие от большей части ОУН (ныне историки называют эту фракцию ОУН-М (Мельника), так называемое "революционное крыло" Организации Украинских Националистов, которое позже станет ОУН-Б (Бандеры), энтузиазма старших товарищей не разделяло и справедливо считало, что нацисты готовят украинских добровольцев для роли пушечного мяса.

Соглашается с этим тезисом и экс-глава Института национальной памяти, историк Владимир Вятрович. По его мнению, судьба воинов дивизии была скорее трагической, чем героической.

Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" – не праздник для украинцев. В немецкой и советской армии во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованные в дивизию "Галичина" тренировали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но не из-за любви немцев к украинцам – они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых имели меньше россиян,

– писал он в 2018 году.

Не особо радовались созданию дивизии и украинские повстанцы из УПА, которые формировали свои отряды параллельно и воевали на два фронта – как с нацистами, так и с СССР.

Тем не менее после прибытия "Галичины" из военной подготовки в Германии между дивизионщиками и повстанцами были установлены связи. После разгрома под Бродами значительная часть дивизионщиков дезертировала из рядов дивизии и присоединилась к УПА и продолжила борьбу за свободную Украину.

Таким образом, для значительного количества воинов "Галичины" их участие в войне на стороне нацистов свелось фактически в один бой в июле 1944 года.



Украинский греко-католический священник, Администратор апостольского экзархата Лемковщины Александр Малиновский с добровольцами дивизии "Галичина", 1943 год / Wikimedia

Что в итоге: трагедия или проклятие

Есть громкий скандал, раздутый до вселенских масштабов. Не в последнюю очередь из-за непонимания событий Второй мировой. Воины дивизии Ваффен-СС – безусловно коллаборанты (и это их проклятие на всю жизнь, как и татуировка дивизионщика), но они точно не военные преступники (даже в СССР они получали тюремные сроки, но, как правило, им не присуждали высшую меру наказания – смертную казнь).

Пленные участники Дивизии прошли фильтрацию и проверку в Великобритании и Канаде (в Канаде даже дважды с разницей в 30 лет), Нюрнбергский трибунал не назвал "Галичину" преступной организацией.

Стоило ли приглашать господина Гуньку на заседание парламента Канады? Наверное, нет. Или только после исследования всех фактов и обстоятельств. Это должен был сделать офис господина Роты, который, пожалуй, сейчас тоже ищет работу. На выходе имеем "медвежью услугу" для Украины, которая сегодня нуждается в общей поддержке в борьбе против рашизма – новой вариации или даже переиздания фашизма, который был "чумой 20 века", а ныне стремится то же сделать с 21 веком.

Феномен "Галичины" – не уникальное явление, а проклятие и трагедия безгосударственной нации, оказавшейся под властью тоталитарной империи. Здесь нет однозначно белого и черного, поэтому исследованием темы должны заниматься историки, а не политики и пропагандисты, работа которых – спекуляции и манипуляции.

Нация без государства – обречена воевать за чужие интересы и становиться пушечным мясом. Именно такую роль история отвела дивизии Ваффен-СС "Галичина", именно такую роль уже сейчас выполняют буряты, дагестанцы, чеченцы и представители других порабощенных народов в рядах российской оккупационной армии в Украине.

Такую же роль пушечного мяса Россия запланировала и для так называемых "ополченцев" так называемых банановых республик Донбасса. И сейчас совершенно понятно, что именно в таком подобии Россия предпочитала бы видеть остальных украинцев. К счастью, этого уже не произойдет.