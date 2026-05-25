Топ 10 скрытых пасхалок в Google, которые могут "оживить" ваш экран

Иногда Google скрывает неочевидные "пасхалки", которые можно запустить прямо в поиске. Это не просто результаты выдачи, а маленькие интерактивные анимации, с которыми даже можно взаимодействовать.

Google имеет много интересных скрытых функций, о которых знают не все. Сегодня 24 Канал собрал подборку секретных анимаций в поиске, которые можно легко запустить прямо со смартфона и просто "поиграть" с экраном.

10 секретных анимаций Google, которые можно включить с телефона

Кот и собака в поиске

Введите "кот" или "собака" – и появляется интерактивная лапка. Нажимаете в любом месте, и туда прилетает лапа с анимацией и звуками мяу или гав. Создается эффект, будто животное играет с экраном.



67

После ввода "67" экран начинает плавно двигаться влево и вправо. Через несколько секунд движение останавливается, будто интерфейс успокаивается.



Стая птичек

После ввода "стая птиц" элементы экрана будто начинают шататься и разлетаться. Затем все возвращается в привычное состояние.



Метеорит

После поиска "метеорит" экран резко дрожит, будто произошел удар. Создается эффект падения космического объекта прямо на страницу.



Странные чудеса

Активируется красный элемент и появляется эффект трещины по экрану. Добавляется игральный кубик, а интерфейс выглядит будто сломанный и хаотичный.



Meteor shower

Экран темнеет, и начинается звездопад. Метеоры падают по всему экрану, создавая космический эффект.



Cherry blossom

Появляются розовые лепестки, которые медленно падают по всему экрану.



Splatoon

Появляются цветные пятна. Каждое прикосновение создает новые брызги краски по экрану.



The Last of Us

На экране появляются грибные элементы, которые разрастаются при нажатии. Чем больше кликов, тем больше они заполняют экран.



Minecraft

Появляется рука персонажа, которая "ломает" блоки на экране. Каждое прикосновение разрушает элементы интерфейса и создает эффект игры.



Эти скрытые анимации Google легко повторить самому и они действительно выглядят интересно. Лучше попробовать их прямо сейчас, чтобы увидеть все на собственном экране.