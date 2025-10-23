Сколько детей родились в Антарктиде: ответ вас удивит
- По меньшей мере 11 человек родились в Антарктиде, все они являются гражданами Аргентины и Чили.
- Первым "антарктидцем" стал Эмилио Маркос Палма, родившийся 7 января 1978 года на аргентинской научно-исследовательской станции.
В нашем воображении Антарктида – безлюдная вечная мерзлота, и единственные люди, которые там есть – исследователи на станциях. Однако есть и те, кто может похвастаться, что родился на этом материке.
И это действительно уникальные люди и таких немного.
Сколько людей родились в Антарктиде?
В вечной мерзлоте Антарктиды нет постоянного населения, но на континенте постоянно находятся около 1 000 ученых из разных стран. Однако в прошлом веке такие страны как Чили и Аргентина имели территориальные претензии на материк и хотели закрепить их фактом рождения там своих граждан. Поэтому известно о по меньшей мере 11 людях, которые родились в Антарктиде. Причем один ребенок не просто родился там, но и был зачат в вечной мерзлоте.
Поэтому все 11 "антарктидцев" являются гражданами Аргентины и Чили, гражданства Антарктиды они не имеют, потому что материк страной не является.
Как пишет издание WebEcoist, первым "антарктидцем" стал Эмилио Маркос Палма, который родился 7 января 1978 года на территории аргентинской научно-исследовательской станции в Антарктиде. Его мать прибыла туда на восьмом месяце беременности. На этой станции суммарно родились 8 детей.
Эмилио Маркос Палма / Фото WebEcoist
В мае того же года на станции родилась девочка Мариса де лас Ньевес Дельгадо.
Антарктида больше не тает?
Антарктида является огромным материком, который полностью покрыт льдом. Из-за глобального потепления ледовый покров начал таять, что грозит поднятием уровня мирового океана и его опреснением.
Однако ученым удалось зафиксировать замедление темпов таяния ледников. Ученые прогнозируют, что такая тенденция будет еще 5 – 10 лет.
Однако это вовсе не означает, что человечество решило проблему глобального потепления, потому что Земля все еще нагревается. А если бы проблема была решена, то ледовый покров Антарктиды увеличивался бы.