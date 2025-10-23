Скільки дітей народилися в Антарктиді: відповідь вас здивує

У нашій уяві Антарктида – безлюдна вічна мерзлота, і єдині люди, котрі там є – дослідники на станціях. Проте є й ті, хто може похизуватися, що народився на цьому материку.

І це справді унікальні люди й таких небагато. А скільки їх є – розповість 24 Канал з посиланням на Yahoo.

Скільки людей народилися в Антарктиді?

У вічній мерзлоті Антарктиди немає постійного населення, але на континенті постійно перебувають близько 1 000 науковців з різних країн. Однак у минулому столітті такі країни як Чилі та Аргентина мали територіальні претензії на материк і хотіли закріпити їх фактом народження там своїх громадян. Тому відомо про щонайменше 11 людей, котрі народилися в Антарктиді. При чому одна дитина не просто народилася там, але й була зачата у вічній мерзлоті.

Тому усі 11 "антарктидців" є громадянами Аргентини і Чилі, громадянства Антарктиди вони не мають, бо материк країною не є.

Як пише видання WebEcoist, першим "антарктидцем" став Еміліо Маркос Палма, який народився 7 січня 1978 року на території аргентинської науково-дослідницької станції в Антарктиді. Його мати прибула туди на восьмому місяці вагітності. На цій станції сумарно народилися 8 дітей.



Еміліо Маркос Палма / Фото WebEcoist

У травні того ж року на станції народилася дівчинка Маріса де лас Ньевес Дельгадо.

