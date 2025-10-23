Скільки дітей народилися в Антарктиді: відповідь вас здивує
- Щонайменше 11 людей народилися в Антарктиді, всі вони є громадянами Аргентини і Чилі.
- Першим "антарктидцем" став Еміліо Маркос Палма, народжений 7 січня 1978 року на аргентинській науково-дослідницькій станції.
У нашій уяві Антарктида – безлюдна вічна мерзлота, і єдині люди, котрі там є – дослідники на станціях. Проте є й ті, хто може похизуватися, що народився на цьому материку.
І це справді унікальні люди й таких небагато. А скільки їх є – розповість 24 Канал з посиланням на Yahoo.
Скільки людей народилися в Антарктиді?
У вічній мерзлоті Антарктиди немає постійного населення, але на континенті постійно перебувають близько 1 000 науковців з різних країн. Однак у минулому столітті такі країни як Чилі та Аргентина мали територіальні претензії на материк і хотіли закріпити їх фактом народження там своїх громадян. Тому відомо про щонайменше 11 людей, котрі народилися в Антарктиді. При чому одна дитина не просто народилася там, але й була зачата у вічній мерзлоті.
Тому усі 11 "антарктидців" є громадянами Аргентини і Чилі, громадянства Антарктиди вони не мають, бо материк країною не є.
Як пише видання WebEcoist, першим "антарктидцем" став Еміліо Маркос Палма, який народився 7 січня 1978 року на території аргентинської науково-дослідницької станції в Антарктиді. Його мати прибула туди на восьмому місяці вагітності. На цій станції сумарно народилися 8 дітей.
Еміліо Маркос Палма / Фото WebEcoist
У травні того ж року на станції народилася дівчинка Маріса де лас Ньевес Дельгадо.
Антарктида більше не тане?
Антарктида є величезним материком, який повністю вкритий льодом. Через глобальне потепління льодовий покрив почав танути, що загрожує підняттям рівня світового океану та його опрісненням.
Однак вченим вдалося зафіксувати сповільнення темпів танення льодовиків. Учені прогнозують, що така тенденція буде ще 5 – 10 років.
Проте це зовсім не означає, що людство вирішило проблему глобального потепління, бо Земля все ще нагрівається. А якби проблема була вирішена, то льодовий покрив Антарктиди збільшувався б.