Неожиданная правда об античных статуях: они были совсем не белоснежными и имели запах
- Античные статуи не были белоснежными и имели приятный запах.
- Распространение мифа о белоснежных статуях связано с тем, что их цвета исчезли со временем, а реставраторы эпохи Возрождения считали белый мрамор идеалом.
Античные статуи, которые сегодня кажутся сдержанными и бесцветными, на самом деле выглядели совсем иначе. Древние греки и римляне раскрашивали их в яркие цвета, украшали драгоценностями и даже придавали им приятный аромат.
О том, каким был первоначальный вид античных статуй, пишет The Smithsonian Magazine.
Как на самом деле выглядели античные статуи?
В современных музеях скульптуры Древней Греции и Рима выглядят бледными, поэтому многие считают, что в античности их не украшали. На самом деле ученые выяснили, что греки и римляне не только раскрашивали статуи в яркие цвета, но и придавали им приятный запах.
Статуи богов и правителей обрабатывали пахучими веществами, в частности маслом розы, пчелиным воском, оливковым маслом и смолами.
Кроме того, исследования свидетельствуют, что скульптуры были ярко расписаны, украшены одеждой, драгоценностями и цветочными венками.
Настоящий вид античных статуй / Фото GettyImages
Археолог и куратор музея Glyptotek в Копенгагене Сесили Брёнс опубликовала результаты исследования об ароматах скульптур в журнале Oxford Journal of Archaeology.
Во время работы Брёнс проанализировала тексты Плиния Старшего, Цицерона, Павсания и Витрувия и нашла многочисленные упоминания об использовании ароматов для ухода за статуями.
По ее словам, в античности существовали два основных ритуала ухода за статуями:
- ганозис – нанесение восковой ароматизированной смеси, которая придавала блеск и защищала мрамор;
- космезис – натирание душистыми маслами, которое не только сохраняло материал, но и имело символическое значение.
Исследовательница считает, что запахи усиливали ощущение "присутствия" божества в храме, а парфюмированные статуи правителей подчеркивали их особый статус. В то же время восковые покрытия и масла выполняли и практическую функцию – оберегали мрамор от разрушения.
Как появился миф о белоснежных статуях?
Как сообщает Medium, когда в эпоху Возрождения и Просвещения начали массово откапывать античные статуи, их цвета уже выцвели или были стерты дождями и веками пребывания под землей.
Остались лишь незначительные следы пигментов, почти незаметные для глаза, которые часто игнорировали или толковали неправильно.
Скульптура Августа из Прима-Порта / Фото Wikipedia
Вместо того чтобы исследовать эти остатки краски, первые реставраторы и коллекционеры нередко просто удаляли их, считая их пятнами. Белый мрамор начали считать идеальным видом скульптуры, тогда как все остальное трактовали как признаки разрушения.
Такое ошибочное представление со временем превратилось в устойчивый миф. Важную роль в этом сыграл Иоганн Иоахим Винкельман, который в своих трудах 1750-х годов почти канонизировал белый мрамор как высшую форму художественной и моральной добродетели.
Почему древние египтяне уничтожили все статуи царицы Хатшепсут?
Исследователи долгое время считали, что фараон Тутмос III после смерти своей предшественницы Хатшепсут намеренно уничтожил все ее статуи, стремясь стереть ее из истории. Однако новое исследование показало, что часть скульптур не разрушали по политическим мотивам, а "ритуально деактивировали".
Как объясняет исследовательница Джун И Вонг из Университета Торонто, египтяне верили, что статуи имеют сакральную силу, поэтому после смерти правителя их нужно было лишить "жизни". Для этого повреждали уязвимые части: шею, талию и ноги.
При этом лица статуй и надписи часто оставляли нетронутыми. В то же время после смерти Хатшепсут ее имя и изображения частично стирали по всему Египту, и хотя эту кампанию связывают с Тутмосом III, ее точные причины до сих пор остаются невыясненными.