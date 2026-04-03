Неожиданная правда об античных статуях: они были совсем не белоснежными и имели запах

Античные статуи, которые сегодня кажутся сдержанными и бесцветными, на самом деле выглядели совсем иначе. Древние греки и римляне раскрашивали их в яркие цвета, украшали драгоценностями и даже придавали им приятный аромат.

О том, каким был первоначальный вид античных статуй, пишет The Smithsonian Magazine.

Как на самом деле выглядели античные статуи?

В современных музеях скульптуры Древней Греции и Рима выглядят бледными, поэтому многие считают, что в античности их не украшали. На самом деле ученые выяснили, что греки и римляне не только раскрашивали статуи в яркие цвета, но и придавали им приятный запах.

Статуи богов и правителей обрабатывали пахучими веществами, в частности маслом розы, пчелиным воском, оливковым маслом и смолами.

Кроме того, исследования свидетельствуют, что скульптуры были ярко расписаны, украшены одеждой, драгоценностями и цветочными венками.

Настоящий вид античных статуй / Фото GettyImages

Археолог и куратор музея Glyptotek в Копенгагене Сесили Брёнс опубликовала результаты исследования об ароматах скульптур в журнале Oxford Journal of Archaeology.

Во время работы Брёнс проанализировала тексты Плиния Старшего, Цицерона, Павсания и Витрувия и нашла многочисленные упоминания об использовании ароматов для ухода за статуями.

По ее словам, в античности существовали два основных ритуала ухода за статуями:

ганозис – нанесение восковой ароматизированной смеси, которая придавала блеск и защищала мрамор;

космезис – натирание душистыми маслами, которое не только сохраняло материал, но и имело символическое значение.

Исследовательница считает, что запахи усиливали ощущение "присутствия" божества в храме, а парфюмированные статуи правителей подчеркивали их особый статус. В то же время восковые покрытия и масла выполняли и практическую функцию – оберегали мрамор от разрушения.

Как появился миф о белоснежных статуях?

Как сообщает Medium, когда в эпоху Возрождения и Просвещения начали массово откапывать античные статуи, их цвета уже выцвели или были стерты дождями и веками пребывания под землей.

Остались лишь незначительные следы пигментов, почти незаметные для глаза, которые часто игнорировали или толковали неправильно.

Скульптура Августа из Прима-Порта / Фото Wikipedia

Вместо того чтобы исследовать эти остатки краски, первые реставраторы и коллекционеры нередко просто удаляли их, считая их пятнами. Белый мрамор начали считать идеальным видом скульптуры, тогда как все остальное трактовали как признаки разрушения.

Такое ошибочное представление со временем превратилось в устойчивый миф. Важную роль в этом сыграл Иоганн Иоахим Винкельман, который в своих трудах 1750-х годов почти канонизировал белый мрамор как высшую форму художественной и моральной добродетели.

