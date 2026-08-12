Город под городом: где в Украине можно спуститься под землю и увидеть совершенно другой мир

Под обычными улицами Чернигова есть место, где легко забыть, что ты вообще находишься в современном городе. На несколько метров под землей – и вместо уличного шума начинаются узкие проходы, подземные церкви и помещения, которым сотни лет.

Речь идет о Антониевых пещерах, расположенных в недрах Болдиных гор. Это подземный монастырский комплекс, строительство которого началось еще в XI веке.

Под землей – четыре уровня ходов

Антониевы пещеры имеют систему подземных ходов общей длиной более 350 метров, а по некоторым описаниям всего монастырского комплекса – более 400 метров. Пещеры расположены на четырех уровнях, на глубине до 12 метров.

Комплекс основал в 1069 году Антоний Печерский – один из основателей Киево-Печерского монастыря. В Чернигов его пригласил князь Святослав Ярославич.

Антоний поселился в Болдиных горах и выкопал там пещеру, положив начало монастырю. Постепенно вокруг пещер сформировался Богородиченский монастырь.

Его развитие прервало монгольское нашествие 1239 года, после которого Чернигов подвергся значительным разрушениям.

Здесь есть даже подземные храмы

Самое интересное в Антониевых пещерах – что это не просто лабиринт туннелей. В комплексе сохранились три подземных храма: Антония Печерского, Феодосия Тотемского и Николая Святоши.

Отдельной частью пещер являются остатки церкви-костницы, которая когда-то была разрушена и больше не восстанавливалась.

Пещеры в разные периоды использовались как место уединения монахов и усыпальница. Именно поэтому внутри можно увидеть не только проходы, но и погребальные ниши и другие помещения, связанные с монастырской жизнью.

Подземные ходы и храмы / @malenkovro

Подземный комплекс не оставался неизменным. Активные работы по его восстановлению начались в XVII веке – в 1649 году их инициировал черниговский полковник Степан Подобайло.

В XVIII – XIX веках часть древних подземных коммуникаций была перестроена.

До 1918 года пещеры оставались частью действующего монастырского комплекса. То есть еще в начале XX века это было не просто историческое подземелье для туристов, а часть религиозной жизни монастыря.

А во время Второй мировой войны пещеры получили совершенно иное назначение. Для многих жителей Чернигова они стали бомбоубежищем – люди прятались под землей во время обстрелов.

После войны начался уже новый этап истории пещер – их постепенно превращали в исторический памятник. В 1967 году Антониевы пещеры вошли в состав Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника, а с 1968 года часть комплекса открыли для посетителей как музей.

С тех пор сюда стали приезжать не только исследователи и паломники, но и туристы. По данным Черниговской ОГА, с 1968 года пещеры посетили более двух миллионов человек.

В 2009 году, когда в Чернигове отмечали 940-летие основания пещер, представители заповедника говорили о необходимости их реставрации. К тому моменту комплекс уже посетили около 3 миллионов туристов из 20 стран мира.

Среди планов также было восстановление Ильинской церкви и часовни у входа в пещеры.

А в 2019 году, к 950-летию Антониевых пещер, вновь обсуждались вопросы их сохранения и реконструкции. Специалисты заповедника разрабатывали документацию для воссоздания исторической усадьбы возле Ильинской церкви, а также говорили о создании музейного комплекса "Новоантониевы пещеры" и реставрации часовни у входа. В то же время отмечалось, что реализация этих планов требует значительных средств.

Именно поэтому современный облик пещер – результат многих этапов их истории. Сегодня Антониевы пещеры входят в состав Национального архитектурно-исторического заповедника "Древний Чернигов". Для посетителей доступна часть подземного комплекса.

Не обошлось и без мистики

Пещеры имеют и свою мистическую историю. Некоторые посетители и сотрудники заповедника рассказывают, что видели там туманную фигуру в черной одежде, которую называют "черным монахом".

Также пещерам приписывают особый микроклимат и даже целебные свойства. Считается, что пребывание под землей может успокаивать и положительно влиять на самочувствие.