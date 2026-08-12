Речь идет о Антониевых пещерах, расположенных в недрах Болдиных гор. Это подземный монастырский комплекс, строительство которого началось еще в XI веке.

Под землей – четыре уровня ходов

Антониевы пещеры имеют систему подземных ходов общей длиной более 350 метров, а по некоторым описаниям всего монастырского комплекса – более 400 метров. Пещеры расположены на четырех уровнях, на глубине до 12 метров.

Комплекс основал в 1069 году Антоний Печерский – один из основателей Киево-Печерского монастыря. В Чернигов его пригласил князь Святослав Ярославич.

Антоний поселился в Болдиных горах и выкопал там пещеру, положив начало монастырю. Постепенно вокруг пещер сформировался Богородиченский монастырь.

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Его развитие прервало монгольское нашествие 1239 года, после которого Чернигов подвергся значительным разрушениям.

Здесь есть даже подземные храмы

Самое интересное в Антониевых пещерах – что это не просто лабиринт туннелей. В комплексе сохранились три подземных храма: Антония Печерского, Феодосия Тотемского и Николая Святоши.

Отдельной частью пещер являются остатки церкви-костницы, которая когда-то была разрушена и больше не восстанавливалась.

Пещеры в разные периоды использовались как место уединения монахов и усыпальница. Именно поэтому внутри можно увидеть не только проходы, но и погребальные ниши и другие помещения, связанные с монастырской жизнью.

Подземные ходы и храмы / @malenkovro

Подземный комплекс не оставался неизменным. Активные работы по его восстановлению начались в XVII веке – в 1649 году их инициировал черниговский полковник Степан Подобайло.

В XVIII – XIX веках часть древних подземных коммуникаций была перестроена.

До 1918 года пещеры оставались частью действующего монастырского комплекса. То есть еще в начале XX века это было не просто историческое подземелье для туристов, а часть религиозной жизни монастыря.

А во время Второй мировой войны пещеры получили совершенно иное назначение. Для многих жителей Чернигова они стали бомбоубежищем – люди прятались под землей во время обстрелов.

После войны начался уже новый этап истории пещер – их постепенно превращали в исторический памятник. В 1967 году Антониевы пещеры вошли в состав Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника, а с 1968 года часть комплекса открыли для посетителей как музей.

С тех пор сюда стали приезжать не только исследователи и паломники, но и туристы. По данным Черниговской ОГА, с 1968 года пещеры посетили более двух миллионов человек.

В 2009 году, когда в Чернигове отмечали 940-летие основания пещер, представители заповедника говорили о необходимости их реставрации. К тому моменту комплекс уже посетили около 3 миллионов туристов из 20 стран мира.

Среди планов также было восстановление Ильинской церкви и часовни у входа в пещеры.

А в 2019 году, к 950-летию Антониевых пещер, вновь обсуждались вопросы их сохранения и реконструкции. Специалисты заповедника разрабатывали документацию для воссоздания исторической усадьбы возле Ильинской церкви, а также говорили о создании музейного комплекса "Новоантониевы пещеры" и реставрации часовни у входа. В то же время отмечалось, что реализация этих планов требует значительных средств.

Именно поэтому современный облик пещер – результат многих этапов их истории. Сегодня Антониевы пещеры входят в состав Национального архитектурно-исторического заповедника "Древний Чернигов". Для посетителей доступна часть подземного комплекса.

Не обошлось и без мистики

Пещеры имеют и свою мистическую историю. Некоторые посетители и сотрудники заповедника рассказывают, что видели там туманную фигуру в черной одежде, которую называют "черным монахом".

Также пещерам приписывают особый микроклимат и даже целебные свойства. Считается, что пребывание под землей может успокаивать и положительно влиять на самочувствие.