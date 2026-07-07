Автор "Маленького принца" загадочно исчез: что случилось с Антуаном де Сент-Экзюпери

Антуан де Сент-Экзюпери – автор одной из самых любимых в мире историй "Маленький принц" и легендарный авиатор, проживший жизнь, полную смертельных опасностей. Его загадочное исчезновение во время Второй мировой войны десятилетиями не давало покоя историкам.

О авиакатастрофах писателя, его удивительном выживании в пустыне и тайнах последнего вылета рассказал The National WWII Museum.

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Реальная история "Маленького принца": 4 дня агонии в Сахаре

Многие знают, что сюжет "Маленького принца" начинается с авиакатастрофы в пустыне. Но мало кто догадывается, что Сент-Экзюпери почти дословно позаимствовал это из собственного опыта.

В 1935 году он пытался побить рекорд скорости на маршруте Париж – Сайгон. Его самолет потерпел крушение посреди Сахары. Писатель и его штурман оказались в песках без каких-либо шансов на спасение.

Из провизии у них было: немного кофе и вина, пара апельсинов и виноград, щепотка шоколада и несколько крекеров.

Через четыре дня мужчины были на грани смерти от обезвоживания и галлюцинаций, когда их случайно нашел местный кочевник. Именно это событие подарило миру образ Маленького принца, который приходит к одинокому пилоту среди дюн.

Шел на войну, потому что не мог повернуть голову

Когда разразилась Вторая мировая война, Сент-Экзюпери имел множество ужасных травм после предыдущих аварий. В свои 43 года он не мог самостоятельно повернуть голову влево или даже одеться без посторонней помощи.

Несмотря на это, он буквально умолял командование взять его на фронт в качестве военного разведчика. Военные согласились лишь из-за его мировой славы, ведь участие такого художника в боях против нацистов имело колоссальную пропагандистскую ценность.

Антуан де Сент-Экзюпери за десять лет до того, как пропал / Agence France-Presse

Последний полет: аномалия, которую не могут объяснить

31 июля 1944 года Сент-Экзюпери взлетел с Корсики на скоростном самолете P-38 Lightning. Это была разведка перед высадкой союзников на юге Франции.

Из этого задания он не вернулся. Долгое время его считали сбитым немцами, однако современные находки только запутали историков:

Странное место катастрофы . Когда в конце 90-х рыбак нашел в море его именной браслет, а впоследствии дайверы подняли обломки самолета у Марселя – оказалось, что это место расположено очень далеко от утвержденного маршрута полета Сент-Экзюпери.

. Когда в конце 90-х рыбак нашел в море его именной браслет, а впоследствии дайверы подняли обломки самолета у Марселя – оказалось, что это место расположено очень далеко от утвержденного маршрута полета Сент-Экзюпери. Почему опытный пилот изменил курс – неизвестно. Никаких следов пуль.

Подводные археологи тщательно исследовали найденные обломки обшивки самолета P-38 Lightning. Они не обнаружили никаких доказательств того, что самолет был поврежден вражеским огнем или подвергся атаке в воздухе.

Хотя спустя годы бывший немецкий пилот Хорст Рипперт заявлял, что якобы именно он сбил французского летчика, официальные экспертизы этого так и не подтвердили.

Сент-Экзюпери исчез так же загадочно, как и его "Маленький принц", который просто растворился в воздухе, оставив человечеству свои бессмертные книги.