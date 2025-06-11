Украинский музыкальный бренд, который затмил российские: факты о "Территории А" и авторе проекта

Украинская культура имеет много деятелей, которые известны своим вкладом в ее развитие. Среди них и Анжелика Рудницкая.

Она была продюсером и телеведущей проекта "Территория А". 24 Канал собрал факты о ней и ее достижениях.

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Полностью украиноязычный формат

Рудницкая была первой телеведущей в Украине, которая сознательно перешла на полностью украиноязычный формат телевидения в 1990-х. В 1999 году "Территория А" имела больший рейтинг, чем некоторые русскоязычные каналы – что было прорывом для украиноязычного продукта.

Перенесла тяжелую болезнь

В 2000-х пережила тяжелую болезнь (васкулит) и практически заново научилась ходить. Вышла из этого еще более активной культурной активисткой. Была советницей Президента Украины по гуманитарным вопросам и работала над культурной политикой страны.



Анжелика Рудницкая известна своим культурным вкладом / Фото Укринформ

Известные имена

Благодаря "Территории А" на сцену вышли такие исполнители, как ТНМК, Ани Лорак, Вопли Видоплясова, Океан Эльзы, Катя Chilly – для многих это был первый опыт на ТВ. Это также впервые в украинском телеэфире проект создал полноценный музыкальный бренд – со своим логотипом, стилем, слоганом ("Территория свободы"), фестивалями и даже журналом.

Отказ от продажи

После закрытия проекта Рудницкая отказалась продавать бренд на коммерческих условиях, оставив его как часть культурного наследия.

Где она теперь

Еще во времена АТО Рудницкая приезжала на фронт, чтобы развлечь военных песней, сегодня она продолжает это делать. Анжелика собирает средства на нужды армии, занимается волонтерством, даже проводит арттерапии.