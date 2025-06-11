Сьогодні у неї день народження, вона була продюсеркою та телеведучою проєкту "Територія А". 24 Канал зібрав факти про неї та її доробок.

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Повністю україномовний формат

Рудницька була першою телеведучою в Україні, яка свідомо перейшла на повністю україномовний формат телебачення у 1990-х. У 1999 році "Територія А" мала більший рейтинг, ніж деякі російськомовні канали – що було проривом для україномовного продукту.

Перенесла важку хворобу

У 2000-х пережила тяжку хворобу (васкуліт) і практично заново навчилася ходити. Вийшла з цього ще активнішою культурною активісткою. Була радницею Президента України з гуманітарних питань і працювала над культурною політикою країни.



Анжеліка Рудницька відома своїм культурним внеском / Фото Укрінформ

Відомі імена

Завдяки "Території А" на сцену вийшли такі виконавці, як ТНМК, Ані Лорак, Воплі Відоплясова, Океан Ельзи, Катя Chilly – для багатьох це був перший досвід на ТБ. Це також вперше в українському телеефірі проєкт створив повноцінний музичний бренд – зі своїм логотипом, стилем, слоганом ("Територія свободи"), фестивалями і навіть журналом.

Відмова від продажу

Після закриття проєкту Рудницька відмовилася продавати бренд на комерційних умовах, залишивши його як частину культурної спадщини.

Де вона тепер

Ще за часів АТО Рудницька приїздила на фронт, щоб розважити військових піснею, сьогодні вона продовжує це робити. Анжеліка збирає кошти на потреби армії, займається волонтерством, навіть проводить арттерапії.