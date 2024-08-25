Анжеліка родом із Рівного. Із самого дитинства проявляла любов до музики та навіть 10 років співала в хорі. Згодом вступила до Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на спеціальність "журналістика". У студентські роки стала учасницею Революції на гранаті та почала працювати на телебаченні. Що ще відомо про Рудницьку та де вона зараз, читайте в матеріалі Show 24.

До теми Народний улюбленець і зірка телебачення: де зараз і як змінився за час кар'єри Юрій Горбунов

"Територія А" й творча кар'єра

У 1995 році вперше на телеекранах появився мистецький канал "Територія А". Програма включала новини про українське мистецтво, цікаві репортажі, перший телевізійний мистецький аукціон і зустрічі з гостями. Проєкт отримав усі можливі телевізійні відзнаки та нагороди. Сама Рудницька називає "Територію А" революцією 90-х.

Пізніше появився "Хіт-парад "Територія А". Анжеліка паралельно працювала на телефестивалі танцювальної музики "Територія ДАНС" і вела програму "Музичний простір". Згодом вона записала декілька пісень, а в 1999 році отримала звання заслуженої артистки України.

Випустивши спільний сингл із Віктором Павліком, Рудницька розпочала сольну кар'єру.

Анжеліка Рудницька і Віктор Павлік – "Диво": дивіться відео онлайн

Рік за роком співачка почала випускати альбоми, але в один момент усе змінилось. Після виснажливих гастролей виконавицю раптом паралізувало. Пів року Анжеліка не могла рухатись. За цей час вона відкрила для себе художнє мистецтво й почала творити. Її перша персональна художня виставка відбулась у 2005 році. Через біль Рудницька все ж змогла подолати захворювання та знову повернулась до роботи.

Пізніше діячка провела ще немало художніх виставок, кількість яких перевищує за сотню. У 2008 році до жінки знову повернулась хвороба, яка прикувала її до ліжка. Лікарі ставили хрест на тому, що Анжеліка знову ходитиме, але вона довела протилежне.

З 2009 року виконавиця та художниця почала видавати власні книжки. Тоді друком вийшов роман "Пристрасна траса до щастя". За рік почала працювати в КНУ ім. Шевченка, стала членкинею Громадської ради при Нацраді з питань телебачення та радіомовлення України. А у 2012 році очолила пост президентки "Території А".

Під час Революції Гідності провела унікальний новорічний концерт-мітинг, а у 2015 році ініціювала тиху акцію "Ангели пам'яті". Рудницька також була ініціаторкою багатьох фестивалів, акцій та проєктів.

Рудницька під час Революції Гідності: дивіться відео онлайн

У 2017 році її призначили радницею Міністра культури. У серпні 2021 року випустила кліп "Країно моя", який присвятила до 30 річниці Незалежності України. У відеороботі знялись понад 30 відомих і невідомих українців, які є обличчям нашої країни.

Анжеліка Рудницька – Країно моя: дивіться відео онлайн

Особисте життя

Співачка не виносить в публічну площину своє особисте життя. Однак у 2013 році стало відомо, що Рудницька вийшла заміж за лідера гурту "Юркеш" Юрка Юрченка. Весілля відгуляли в столичному ресторані в колі близьких друзів і родини. Під час святкування Юрченко виконав пісню "Анжеліка", а Ірина Білик спіймала букет нареченої.

Юрко Юрченко – Анжеліка: дивіться відео онлайн

Які стосунки були в пари, яка історія кохання та що сьогодні їх пов'язує – залишається справжньою загадкою.

Де зараз Анжеліка Рудницька

Ще за часів АТО Рудницька приїздила на фронт, щоб розважити військових піснею, сьогодні вона продовжує це робити. Анжеліка збирає кошти на потреби армії, займається волонтерством, навіть проводить арттерапії.

Виконавиця продовжує працювати над проєктом "Територія А". В одному з інтерв'ю вона зізнавалась, що її переслідує відчуття ніби вона робить надто мало для країни. Частина робіт "Сад чеснот" художниці залишились в окупації. Зазначимо, що Рудницька має чимало державних нагород за значний вклад у розвиток української культури та країни.

Сьогодні шанувальникам творчості художниці та співачки залишається чекати на те, коли їхня улюблениця знову здивує чимось креативним і унікальним.