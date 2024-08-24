Юрій Горбунов родом із Нового Роздолу, що на Львівщині, однак зростав в Івано-Франківській області. У 1992 році закінчив Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, а згодом почав працювати у драматичному театрі. Як Горбунов став зіркою телебачення та що приховує його особисте життя, дізнавайтесь в матеріалі Show 24.

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Шлях до популярності

Згодом юнак переїхав до Києва і знайшов посаду помічника режисера в центрі "Арт-Велес", а потім і сам став режисером клубу "Голлівуд". У той самий час також вів програму "Три крапки" на УТ-1, а в 1999 році дебютував у прямому ефірі з шоу "Щасливий дзвінок".

Юрій Горбунов у студентські роки / Фото пресслужби "1+1"

У 2000-му році Горбунова запросили вести ранкову програму "Підйом" на "Новому каналі" разом із Машею Єфросиніною. За свою роботу телеведучі отримали нагороду "Телетріумф" у номінації "Найкраще телевізійне шоу".

Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов / Фото пресслужби "1+1"

Згодом чоловік став ведучим ще кількох шоу. У 2005 році Горбунов вів на "СТБ" програму "Питання для чемпіонів". А за рік Юрій з'явився на телеекранах каналу "1+1" у ранковому проєкті "Сніданок з 1+1" разом із Марічкою Падалко.



Юрій Горбунов і Марічка Падалко / Фото пресслужби "1+1"

Згодом ведучий став незмінним обличчям "Танців із зірками". Але Горбунов зізнавався, що, як учасник, на паркет він ніколи не вийде.

Ще пізніше шоумен почав вести десятки нових телепроєктів, серед яких: "Краса по-українськи", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір", "Голос країни" та "Голос. Діти", а потім зайняв тренерське крісло у шоу "Ліга сміху". У 2018 році почала виходити власна програма Горбунова – "ШоуЮри".

Крім того, зірка має у своїй скарбничці досягнень чимало ролей у кіно. Ви можете пам'ятати актора з таких фільмів чи серіалів: "Завтра буде завтра", "Роман вихідного дня", "Останній москаль", "Село на мільйон", "Скажене весілля", "Великі Вуйки", "Скажені сусіди" тощо.

У 2015 році Горбунов став заслуженим артистом України.

Юрій Горбунов / Фото пресслужби "1+1"

Особисте життя

У першому шлюбі Юрій одружився з театральною акторкою Людмилою, яка старша від шоумена на 12 років. Спільних дітей у пари не було. Однак Горбунов прийняв за доньку та виховував, як рідну, дитину дружини від попередніх стосунків. Відомо, що дівчина народила вже власних дітей, а ведучий опинився у статусі дідуся.

Після 20 років сімейного життя пара розлучилась. Цікаво, що колись в одному з інтерв'ю Юрій зізнався, що причиною розставання з дружиною послужив роман з телеведучою Катею Осадчою.

Юрій Горбунов з першою дружиною Людмилою / Фото з відкритих джерел

Ведучий зізнався, що період після розлучення з першою дружиною був для нього складним. Час від часу колишнє подружжя навіть знаходить декілька хвилин на спілкування. Сьогодні Людмила перебуває в Америці, у дітей.

Я не скажу, що ми зараз часто спілкуємося. Але в неї тут залишилося житло. Раз на два місяці зідзвонюємося. Це нормальні людські стосунки. На початку було складно, так. Зараз емоційна складова із цього процесу випала,

– зізнався Горбунов.

Стосунки між Юрієм і Катериною Осадчою зав'язались завдяки проєкту "Голос. Діти". Вже ближче до фіналу вокального проєкту Юрій та Катя зрозуміли, що між ними є хімія. Про "службовий роман" не знав ніхто аж до вагітності Осадчої. На початку 2017 року вони зіграли весілля, а вже в лютому народився їхній перший син Іван. Хрещеним батьком хлопчика став репер і продюсер Потап.

У 2021 році Катерина народила ще одного сина – Данила.

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення Катерина Осадча і Юрій Горбунов виявили бажання всиновити дитину. Але за рік змінили свою думку. Ведуча розповіла, що люди дивляться на тему всиновлення у рожевих окулярах та не помічають багатьох проблем. До того ж це "справжня боротьба за дитину" та жінка не готова до усиновлення, допоки не зміниться система. Юрій підтримав думку дружини.

Скандали

Горбунова важко назвати скандалістом, але деякі неприємні епізоди з біографії все ж мають місце публічності.

У 2023 році український продюсер Ігор Кондратюк записав відеозвернення з приводу витрат державних коштів. Як виявилось, держава виділила 33 мільйони гривень на знімання серіалу "СМТ Інгулець" під керівництвом Юрія Горбунова.

Тоді телеведучий протранслював свою думку на складену ситуацію. Він запевнив, що серіал має "підіймати дух і патріотичний настрій" українців, однак публіка цього не підтримала.

Згодом аудиторія виявила схожість серіалу із російським проєктом "Жуки" 2019 року. У результаті продюсер Юрій Горбунов з командою відмовилися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець".

Того ж року стало відомо, що Маша Єфросиніна перебуває у конфлікті з колишнім співведучим. Вона розповіла, що він перестав для неї існувати ще у 2021 році. Сам ведучий відмовився розповідати, що за подія відбулася у 2021 році.

Нехай вона вам цю історію розповість, і тоді подивитися, хто правий, а хто ні. Просто Маша сказала, але вона забула, що може бути продовження цієї історії. Ось нехай вона розповість, а я послухаю. Я можу це розповісти, але буде некрасиво. Потрібно, щоб прозвучало з перших вуст. Це буде правильно,

– сказав Горбунов.

Де зараз Юрій Горбунов

Шоумен ділився, що йому кілька разів пропонували йти в політику, а серед пропозицій була навіть посада міністра культури. Але ведучий певний, що кожен має бути на своєму місці.

Сьогодні основний дохід Горбунова – телебачення, а також проведення весіль чи корпоративів.

"Заробляю з того, що телебачення дає. Іноді з'являються весілля чи корпоративи, тому що люди попри війну продовжують створювати сім'ї й тримати корпоративний дух, і це абсолютно правильно. Тому що у ворога задача – зламати нас морально", – наголосив Юрій.

Також в одному з інтерв'ю чоловіка запитали, чи готовий він піти на фронт. З'ясувалось, що телеведучий не служив, бо навчався в той період, коли в театральному інституті перестали брати хлопців в армію. Він переконаний, що в тилу може зробити більше, ніж на фронті. Однак зазначив, якщо потрібно буде, то піде воювати.

Горбунов продовжує волонтерити на потреби армії. Час від часу звітує про придбані автівки, дрони, ліки, бронежилети тощо. Іноді виїжджає за кордон із робочими питаннями, але все ж залишається жити й працювати в Україні.

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