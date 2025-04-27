"Лагерь смерти" с сумасшедшим главным врачом: факты об Аушвице, которые не рассказывают в школе

В апреле 1940 года в городе Освенцим начали строительство будущего концлагеря Аушвиц. Он стал местом массовой трагедии, ведь является одним из самых известных "лагерей смерти".

Концлагерь Аушвиц стал местом, где пересеклись миллионы жизненных историй, однако он прежде всего стал местом геноцида и трагедии. 24 Канал собрал несколько фактов о нем.

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Потеря имени – потеря идентичности

В Аушвиц прибывали тысячи людей еженедельно, поэтому для "удобства" нацисты делали новоприбывшим татуировки с номерами, которые использовали вместо имен. Для этого в Аушвице была специальная должность татуировщика.

К слову, татуировщик также был из числа заключенных.

Капо

Капо – те, кто должен был бы следить за работой и соблюдением правил в Аушвице, однако вместо этого часто они становились просто теми, кто пытал других заключенных. Обычно должность капо получали те из них, кто проявлял особую жестокость к другим наряду с уважением к нацистскому режиму.

Лагерей на самом деле было два

Сначала построили Аушвиц, однако впоследствии мест там стало не хватать, поэтому нацисты развернули строительство Аушвиц-Биркенау. Его задумывали как женский концентрационный лагерь.

Сумасшедший Йозеф Менгеле

В Аушвице был также и главный врач по имени Йозеф Менгеле. Этого человека боялись все в лагере, ведь он славился жестокостью и желанием ставить эксперименты на заключенных. В книге "Сиреневые девушки" подробно описаны страдания женщин, которые стали жертвами его хирургического ножа.



Аушвиц стал центром Холокоста / Фото из открытых источников

Украинцы в Аушвице

Украинцы также были в этом концентрационном лагере. Туда также попадали и воины УПА. Указывают, что их обязательно размещали в бараках отдельно от поляков и вообще запрещали им как-то коммуницировать, хотя в целом заключенные могли общаться между собой.

Истребление целых семей

В Аушвиц часто попадали целыми семьями, однако вернуться оттуда удавалось не всем. Часто детей отправляли на смерть на глазах у родителей и наоборот. В лагере был создан целый "блок смерти". Считалось, что все, кто туда попадал, больше никогда не возвращался.

Канада

В концентрационном лагере были целые склады вещей, с которыми заключенные попадали туда, однако больше никогда не получали их обратно. Между собой место хранения вещей называли "Канада". Для пленных попасть на работы на эти склады означало получить счастливый билет, ведь там можно было найти ценные вещи, которые они имели возможность выменять на еду.

Лагерь освобождали украинцы

Первыми ворота главного лагеря открыли солдаты 100-й Львовской стрелковой дивизии из батальона полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро.

Чернобыльская катастрофа произошла 39 лет назад, став крупнейшей ядерной аварией в мире, с последствиями по всей Европе. За 11 лет до аварии на ЧАЭС, в 1975 году, произошла подобная авария на Ленинградской АЭС, где обнаружили конструктивную ошибку в реакторах РБМК-1000, которую проигнорировали.