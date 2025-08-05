В Австралии начинает работу Waratah Super Battery – аккумулятор, который будет обеспечивать людей электричеством. Он является крупнейшим в мире и по размерам, и по мощности.

Этот суперакумулятор сможет обеспечивать электроэнергией миллион домохозяйств в течение часа. Больше об этом проекте расскажет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Интересно Не вредит климату: ученые создали экологический бетон по древнему римскому рецепту

Каковы масштабы нового аккумулятора?

Австралия запускает этот аккумулятор для того, чтобы стабилизировать энергетическую систему. Мощность этой батареи – 850 мегаватт и 1 680 мегаватт-часов и она занимает площадь 14 гектаров. Причиной сооружения аккумулятора стал план правительства закрыть угольные электростанции до 2035 года, что может оказать давление на энергетику страны.

Батарею построили на центральном побережье Нового Южного Уэльса. Основная его миссия – обеспечивать бесперебойное электроснабжение в случае отключений света и других непредсказуемых перебоев. В то же время руководство компании EnergyCo, которая отвечает за проект, говорит, что это первый, однако не последний такой аккумулятор.



Самый большой в мире аккумулятор / Фото Akaysha Energy

Создание подобных аккумуляторов стало необходимостью не только из-за правительственных планов по угольной энергетике, но и для функционирования станций, генерирующих энергию из возобновляемых источников. Основной проблемой "зеленой энергетики" сейчас является нехватка аккумуляторов, которые могут удерживать эту энергию и распределять ее при необходимости. Ведь главной особенностью альтернативной энергетики является то, что генерация энергии является непостоянной и зависит от различных факторов.