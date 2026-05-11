Как австралийка оценила вкус культовой конфеты "Стрела Подольская" от Roshen

Украинские конфеты все чаще становятся открытием для иностранцев. В нашей статье рассказываем о девушке из Австралии, которая попробовала известную конфету "Стрела Подольская" от Roshen и поделилась первыми эмоциями от необычного вкуса и оформления.

Украинский блогер andri__ko живет с девушкой австралийкой. В своих видео он часто предлагает ей попробовать различные украинские продукты. Так, в одном из роликов он показал реакцию девушки на известный десерт от Roshen, а именно конфету "Стрела Подольская".

Конфеты "Стрела Подольская": чем особенный вкус?

"Стрела Подольская" – это конфеты в шоколадной глазури и начинкой с добавлением сгущенного молока и бренди, сочетающие в себе традиционный кондитерский вкус с легкими алкогольными нотками, рассказывают в Roshenlviv. Конфета имеет конусообразную форму, а сама она завернута в плотную золотую фольгу.



"Стрела Подольская" / фото Roshenlviv

Поверхность декорирована каплями белого шоколада, что придает изделию узнаваемого внешнего вида и контрастной текстуры.

Масса нетто: 200 граммов.

Срок хранения: 9 месяцев.

Состав включает шоколадную глазурь с содержанием какао-продуктов не менее 51%, молокосодержащий сгущенный продукт, какао, молочные компоненты, патоку, спирт, бренди и ароматизаторы.

Питательная ценность на 100 граммов продукта: 488 килокалорий, жиры 24,9 граммов, из них насыщенные 14,7 граммов, углеводы 57,9 граммов, из них сахара 54,1 граммов, белки 3,1 граммов, соль 0,05 граммов.

Стоимость за упаковку: 204,48 гривны.

Как девушка из Австралии отреагировала на украинские конфеты "Стрела Подольская"?

Когда девушка открыла упаковку, ее сразу удивил вид коробки и необычная форма самих конфет. Первой реакцией стало короткое, но красноречивое слово "изысканно". После того как она разобралась, как правильно пробовать конфету, девушка сделала первый укус. Реакцией было снова заметное удивление, которое быстро сменилось удовольствием от вкуса.

Это очень хорошо,

– отметила она.

Австралийка попробовала украинскую конфету "Стрела Подольская" / инстаграм andri__ko

Также она подчеркнула, что начинка внутри напоминает классические шоколадные конфеты, которые обычно можно найти в подобных кондитерских изделиях. В итоге девушка положительно оценила десерт и даже предложила своему парню также попробовать эту украинскую сладость.

Позже блогер опубликовал еще одно видео, в котором отметил, что конфету изначально "ели неправильно". По его словам, начинать стоит не с верхушки изделия, а с самого кончика.

Как правильно есть конфету "Стрела Подольская" / инстаграм andri__ko

Но, это скорее шутка, ведь ни одного "правильного" способа потребления этой конфеты не существует – все зависит от личных предпочтений.

