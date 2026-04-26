История, которая размешила сеть: где сейчас бабушка из видео о необычном желании на 95 лет

В сети снова набирает популярность видео с пожилой женщиной, которая несколько лет назад на праздновании своих 95 лет дала неожиданный ответ на просьбу загадать желание в тот день. Тогда бабушка сказала, что "хочет умереть". Эта откровенность и ироничность ситуации разошлись по соцсетям. Интересно, что на сегодня женщина уже отпраздновала 97 лет жизни.

Где сейчас женщина, которая в свое время развеселила сеть неожиданным пожеланием на собственный день рождения, известно из аккаунта slipenchuk1995.

Как женщина, которая пожелала на свое 95-летие умереть, празднует 97 лет?

Все началось с истории о пожилой женщине, которую зовут Ольга Михайловна, 2 года назад. Внимание сети привлекло видео, где во время празднования гости попросили ее загадать желание и задуть свечи, заметив, что его не стоит озвучивать вслух. Однако она неожиданно в голос сказала, что "хочет умереть". Присутствующие отреагировали на эти слова со смехом.

Кроме того, они начали убеждать женщину, что не стоит такое желать, и посоветовали загадать новое желание, но уже мысленно. Ольга отметила, что уже подумала и радостно задула свечи на торте.

Пожилая женщина произнесла неожиданное пожелание на свои 95 лет / Видео с TikTok

Впоследствии история получила продолжение: через 2 года Ольга снова оказалась в центре внимания и снова во время празднования собственного дня рождения.

Ну что же, из легендарной шутки "хочу умереть", все на самом деле не совсем так. Ольга Михайловна, наша соседка, которой сегодня исполнилось 97 лет. Но по традиции без привычных слов не обошлось. Счастья, здоровья и многая лета!!!,

– подписали видео ее соседи.

На этот раз в ответ на просьбу загадать желание женщина с улыбкой пожелала присутствующим здоровья, счастья и долгих лет жизни. На что в ответ получила пожелание отпраздновать еще и 100-летний юбилей. Впрочем женщина шутливо отмахнулась на эти слова и задула свечи.

Как Ольга Михайловна праздновала 97 лет / Видео с TikTok

@slipenchuk1995 Ну що ж, з легендарного жарту скажем так: "хочу вмерти" все насправді не зовсім так Ольга Михайлівна наша сусідка, якій сьогодні виповнилося 97років!!! але по традиції без привичних слів не обійшлося щастя, здоров'я і многая літа!!! ♬ оригінальний аудіозапис - Колька

Интересно, что в комментариях под видео пользователи не замедлили и начали желать теплые пожелания Ольге Михайловне, а также говорят, что восхищаются ее настроением. Не обошлось и без шуточных комментарии вроде того, что именно такое "желание" и стоит загадывать, чтобы дожить до 100 лет.

Как пользователи в TikTok отреагировали на новые видео с госпожой Ольгой / Скриншоты из соцсети

Как изменилась другая звезда вирусного мема "Сфоткала? Я видео снимаю"?

Пользователи сети Threads недавно нашли звезду забавного видео, которое разлетелось еще в 2010 году. Речь идет о меме "Сфоткала? Я видео снимаю".

Дело в том, что на момент съемки видео сама девушка, которая попала в кадр, была еще совсем юным подростком. Но за годы она существенно изменилась: повзрослела, изменила стиль и внешность, поэтому узнать ее сегодня было довольно сложно. В общем известно, что зовут девушку Татьяна Данилюк.

В комментариях под тредом о том, как изменилась девушка с вирусного видео, пользователи соцсети отреагировали положительно, в частности пишут комплименты. Не забывает аудитория и о самом меме и шутит о том, что нынешние снимки девушки также сделаны с видео, следовательно ее так и не удалось "сфоткать".

Как сейчас живут герои самых известных украинских мемов?

Один из самых известных мемов в Украине построен на фразе "Нравится, как оно горит и как люди суетятся", а сказал ее так называемый "полтавский поджигатель".

Дело в том, что речь идет в этой истории именно о Виталии Чепурко, который в одном из интервью откровенно объясняет, что ему нравятся последствия от подобных действий. Напоминаем, что в 2007 году он совершил серию подвалов входных дверей в многоквартирных домах.

За это Чепурко приговорили к 5 годам лишения свободы, после чего о нем исчезла любая публичная информация. Впрочем, на сегодня есть информация, что человек добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Еще одно известное видео, из которого потом появился не менее популярный мем, принадлежит девушке Яне со львовского железнодорожного вокзала. В 2016 году она стала героиней репортажа, поэтому ее фраза "Я не из такой семьи как другие. Я из богатой" стала вирусной.