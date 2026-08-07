Главный хит Бритни Спирс должна была исполнить совсем другая группа: почему от него отказались

Есть песни, которые настолько ассоциируются с конкретным исполнителем, что трудно представить их в другом исполнении. Именно такой стала песня "Baby One More Time" Бритни Спирс.

Эта композиция и клип на нее принесли певице мировую известность и мгновенно стали хитом. Впрочем, изначально песню создавали вовсе не для Бритни Спирс, пишет American Songwriter.

Для кого написали песню "Baby One More Time"

Первыми записать композицию предложили легендарному рэп-трио TLC, в состав которого входили Left Eye, Chilli и T-Boz. Однако группа категорически отказалась.

Позже в одном из интервью участниц TLC спросили, почему они не захотели исполнять песню, которая впоследствии принесла Спирс мировую славу.

Я не буду петь: "Hit me, baby". Нет, без обиды на Бритни. Ей это подходит. Но сказала бы я: "Hit me baby one more time"? Ни за что!

– объяснила свою позицию T-Boz.

Рэп-трио TLC / Фото GettyImages

Интересно, что хотя чаще всего упоминают отказ TLC, песню также предлагали бойз-бэнду Backstreet Boys и британской поп-группе Five. Оба коллектива тоже отказались от ее исполнения.

Что известно о песне "Baby One More Time"

Песню написал Макс Мартин. Она вышла в 1998 году и стала одним из самых продаваемых синглов всех времен – в мире было продано более 10 миллионов ее копий.

В клипе Бритни Спирс предстала в образе ученицы католической школы. По сюжету она танцует вместе с другими учениками, после чего вокруг разворачивается любовное безумие.

Бритни Спирс – "Baby One More Time": смотрите видео

Песню номинировали на премию "Грэмми" 2000 года в категории "Лучший женский поп-вокал". Сама Спирс неоднократно называла ее одной из своих самых любимых песен.

Я пробыла в студии около шести месяцев, слушая и записывая материал, но так и не услышала настоящего хита. Когда я начала работать с Максом Мартином в Швеции, он поставил мне демо-версию "Baby One More Time", и я с самого начала поняла, что это одна из тех песен, которые хочется слушать снова и снова. Она просто казалась идеальной,

– рассказывала певица в интервью Billboard в 1999 году.

Она также поделилась, что во время записи композиции старалась сделать ее более выразительной, чем в демо-версии. Кроме того, Спирс отметила, что из-за напряженной работы в студии за 10 дней пребывания в Швеции так и не успела познакомиться со страной.