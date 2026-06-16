Это вовсе не хот-дог: как выглядит популярная стамбульская уличная еда, за которой выстраиваются очереди

Среди главных хитов летнего сезона у фуд-блогеров стал легендарный стамбульский балик-экмек, а точнее его современная модификация – балик-дурум. Сочная скумбрия, только что снятая с огня, завернутая в тонкий лаваш со специями, заставляет туристов часами стоять в очередях на берегу Босфора.

В Threads стали вирусными видео с мгновенным приготовлением ароматного блюда прямо на улицах Турции.

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От рыбацкой лодки до мировой культуры

История балик-экмека (буквально – "рыба в хлебе") зародилась в середине прошлого века, когда стамбульские рыбаки начали жарить свежий улов прямо на своих лодках у Галатаского моста и продавать его прохожим, чтобы подзаработать.

Классический рецепт поражает своей простотой:

Основа : Жирное филе скумбрии, обжаренное на гриле до золотистой корочки.

: Жирное филе скумбрии, обжаренное на гриле до золотистой корочки. Свежесть : хрустящий лук, приправленный рубиновым сумахом (кисловатой турецкой специей) и свежими листьями салата.

: хрустящий лук, приправленный рубиновым сумахом (кисловатой турецкой специей) и свежими листьями салата. Финальный аккорд: свежевыжатый лимонный сок, который раскрывает вкус рыбы.

Эволюция вкуса: почему лаваш победил булочку?

Хотя традиционно рыбу подавали в половине белой хрустящей булочки, сегодня в трендах доминирует балик-дурум (ролл в лаваше). Благодаря тонкому тесту блюдо становится менее сытным, а вкус рыбы и маринада ощущается гораздо ярче.

Главной звездой соцсетей стал стамбульский повар Эмин Уста (известный среди туристов как "Супер Марио"). Он превратил приготовление балик-дурума в настоящее шоу: обжаривает рыбу без единой косточки, щедро посыпает ее секретной смесью специй, добавляет гранатовый соус и дополнительно подрумянивает уже завернутый ролл на гриле.

Но это блюдо давно вышло на улицы и найти его можно в разных уголках Стамбула.

Чем запивать: экстремальный гастро-шик

Чтобы почувствовать вкус как настоящий местный, блогеры советуют отказаться от привычной колы. Балик-экмек принято запивать туршу-суй – ярко-розовым, острым и кислым рассолом из квашеной капусты и огурцов, который продают прямо на набережной.

Традиционный напиток туршу-суй / nefisyemektarifleri.com

Это своеобразное сочетание идеально уравновешивает жирность скумбрии и очищает вкусовые рецепторы для следующего кусочка.

Стамбульский рыбный фастфуд доказывает: чтобы стать мировым трендом, не нужны дорогие ингредиенты — достаточно идеального баланса местных традиций, свежести и огня.