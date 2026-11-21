В Украине есть город, название которого имеет интересную историю и связано с польской королевой итальянского происхождения. Речь идет о городе Бар в Винницкой области, который получил свое современное название еще в XVI веке.

Тогда поселение приобрела Бона Сфорца – супруга польского короля Сигизмунда I Старого. Именно она решила переименовать его в честь города Бари в Италии, откуда происходила ее семья, пишет "Энциклопедия истории Украины".

Как город Ров стал Баром

Первое письменное упоминание о Баре датируется 1425 годом. Тогда поселение называлось Ров и принадлежало шляхтичу Стогневу Рею. В 1452 году его захватило татарское войско, а примерно через полвека местный замок отстроили и передали под управление воеводы Станислава Одровонжа.

Все изменилось в 1537 году, когда польская королева Бона Сфорца приобрела Ров у семьи Одровонжей. Она решила дать поселению новое название – Бар, в честь города Бари в Италии, откуда происходила ее семья.

Бона Сфорца / Портрет королевы

После переименования город начал получать новые привилегии. Уже в 1538 году его жители получили налоговую льготу на 16 лет, а в 1540 году Бар получил магдебургское право. Еще через шесть лет он стал центром староства.

Какую роль Бар играл в истории Украины

Благодаря своему расположению город имел важное стратегическое значение и был одним из пограничных укреплений. Он также стал заметным центром казацкой организации.

В 1636 году свою резиденцию в Бар перенес большой коронный гетман Станислав Конецпольский. По его приказу французский инженер Гийом де Боплан возвел на месте деревянного укрепления каменный замок.

Где находится Бар: смотрите на карте

Во время Национально-освободительной войны 1648–1676 годов он переходил из рук в руки, а в 1676 году был захвачен турками. После возвращения в состав Речи Посполитой в 1699 году Бар оказался в зоне возрождения казачества на Правобережье.

В 1793 году, после второго раздела Речи Посполитой, Бар вошел в состав Российской империи. В XIX веке город был известен гончарным промыслом. Уже в 1938 году Бар официально получил статус города.