Тоді поселення придбала Бона Сфорца – дружина польського короля Сигізмунда I Старого. Саме вона вирішила перейменувати його на честь міста Барі в Італії, звідки походила її родина, пише Енциклопедія історії України.

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Як місто Ров стало Баром

Перша письмова згадка про Бар датується 1425 роком. Тоді поселення мало назву Ров і належало шляхтичу Стогнєву Рею. У 1452 році його захопило татарське військо, а приблизно через пів століття місцевий замок відбудували та передали під управління воєводи Станіслава Одровонжа.

Усе змінилося в 1537 році, коли польська королева Бона Сфорца придбала Ров у родини Одровонжів. Вона вирішила дати поселенню нову назву – Бар, на честь міста Барі в Італії, звідки походила її родина.

Бона Сфорца / Портрет королеви

Після перейменування місто почало отримувати нові привілеї. Уже в 1538 році його жителі здобули податковий привілей на 16 років, а в 1540 році Бар отримав магдебурзьке право. Ще через шість років він став центром староства.

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Яку роль Бар відігравав в історії України

Завдяки розташуванню місто мало важливе стратегічне значення та було одним із прикордонних укріплень. Воно також стало помітним осередком козацької організації.

У 1636 році свою резиденцію до Бара переніс великий коронний гетьман Станіслав Конецпольський. За його наказом французький інженер Гійом де Боплан звів на місці дерев'яного укріплення кам'яний замок.

Де розташований Бар: дивіться на карті

Під час Національно-визвольної війни 1648 – 1676 років воно переходило з рук у руки, а в 1676 році його захопили турки. Після повернення до складу Речі Посполитої у 1699 році Бар опинився в зоні відродження козацтва на Правобережжі.

У 1793 році, після другого поділу Речі Посполитої, Бар увійшов до складу Російської імперії. У XIX столітті місто було відоме гончарним промислом. Вже у 1938 році Бар офіційно отримав статус міста.