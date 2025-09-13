Какими были ваши мысли о городе Белая Церковь, когда вы впервые услышали его название? Некоторые шутят, что представляют его как сплошное скопление храмов с белыми стенами.

Однако, конечно, это все шутки и один из крупнейших городов Киевской области, который сегодня отмечает свой праздник, так не выглядит. Однако откуда взялось именно такое название? Расскажет об этом 24 Канал со ссылкой на Институт истории Украины.

Почему Белая Церковь получила именно такое название?

Еще в XI веке на берегу реки Рось появилось укрепленное городище. Его соорудили по приказу князя Ярослава Мудрого. Крепость назвали Юрьев и она была одним из южных форпостов Руси. На Замковой горе, как свидетельствуют предания, был построен Епископский храм из белого камня.

Однако ввиду расположения, Юрьев страдал от атак на южные границы Руси. Роковым стало монголо-татарское нашествие в XIII веке, когда городище было полностью разрушено. Однако руины Епископского собора оставались ориентиром для путешественников, потому что их было видно издалека.

По основной версии именно из-за этого собора уже восстановленное поселение на месте Юрьева назвали Белой Церковью. Это название фигурирует в литовских летописях – в XIV веке город стал частью Великого княжества Литовского.



Вид на Замковую гору в Белой Церкви / Фото ukrainaincognita.com

