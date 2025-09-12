Так что же это за район и почему он получил именно такое название? Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на "Вголос".

Откуда во Львове Индия?

Индия – это небольшой район Львова, расположен на севере района Збоища. Это все части Шевченковского района города Львов. Вероятно, свое название район получил из-за того, что был ранее местом компактного проживания ромов.

В конце 90-х и в начале 00-х район фигурировал в СМИ исключительно в криминальных хрониках. Была информация о сбыте наркотиков и о борделях и притонах на Индии, что создало миф о том, что этот район криминальный. Жители района, прежде всего ромы, отмечали, что это миф.



Львовская Индия / Фото "Вголос"

Медленно в тех же 00-х львовская Индия начала исчезать из информационного поля, поэтому для многих это название стало неожиданностью в 2025 году.

Дело в том, что существует мониторинговый канал "Ракетная опасность", который, в частности сообщает об угрозах для Львова и области. Если речь идет об атаках дронами, то пишет в каким районам угрожают БпЛА. И вдруг 3 сентября 2025 года канал сообщил об угрозе для Индии.



Канал сообщил об угрозе для Индии / Скриншот

Это вызвало бурную реакцию со стороны пользователей сети, в частности людей, которые живут во Львове не так давно, чтобы знать об этом районе. Сообщение мониторингового канала стало поводом для шуток, но район снова популярен. И на этот раз не из-за криминальных хроник, однако из-за военных преступлений России.

