Шокирующие тайны автора "Дон Жуана": кем на самом деле был мальчик-паж, который приходил каждую ночь

Эта тайна долгие годы не давала покоя лондонской аристократии: каждую ночь у дверей комнаты лорда Байрона появлялась загадочная фигура в костюме юного слуги.

Все думали, что поэт завел себе нового тайного слугу, но под мужским фраком скрывалась женщина, чье имя знал весь Лондон, пишет 24 Канал.

От любви к безумию

Это была леди Кэролайн Лэм – бывшая возлюбленная Байрона, которая из-за одержимости решилась на безумный и позорный для того времени шаг.

В 1812 году между 24-летним поэтом и 27-летней замужней аристократкой разгорелся бурный роман, ставший главным скандалом всего британского высшего общества.

Именно Кэролайн тогда написала в своем дневнике о Байроне фразу, ставшую его вечным клеймом: "сумасшедший, порочный и опасный, знаться с которым опасно".

Однако страсть быстро превратилась в токсичные преследования. Поэт устал от публичных сцен, постоянной ревности и решил безжалостно бросить женщину. Но леди Лэм отказалась принимать отказ.

Секретный маскарад под покровом ночи

Чтобы обойти строгий контроль слуг и пробраться в комнату бывшего любовника, Кэролайн пошла на настоящий карнавальный обман.

Она обрезала волосы и сменила пышные платья на обтягивающий костюм мальчика-курьера. Под видом пажа женщина проскальзывала мимо ночной стражи и тайно проникала в дом писателя.

Она часами выжидала на его пороге, оставляя записки с мольбами и угрозами. Когда Байрон раскрыл этот обман, его ярости не было предела. Он с треском выставил переодетую аристократку за дверь и навсегда закрыл ей доступ к своей жизни.

Изысканная месть, что разрушила репутацию поэта

Оскорбленная Кэролайн Лэм не смирилась и подготовила ответный удар. В 1816 году она анонимно издала скандальный готический роман "Гленарвон" (Glenarvon). В книге она в мельчайших подробностях описала свои ночные блуждания в образе пажа, а самого Байрона изобразила в образе коварного, демонического манипулятора.

Роман мгновенно раскупили, он стал главным таблоидом Англии и нанес сокрушительный удар по репутации поэта, заставив его в конце концов покинуть страну.