Шокирующие тайны автора "Дон Жуана": кем на самом деле был мальчик-паж, который приходил каждую ночь
Эта тайна долгие годы не давала покоя лондонской аристократии: каждую ночь у дверей комнаты лорда Байрона появлялась загадочная фигура в костюме юного слуги.
Все думали, что поэт завел себе нового тайного слугу, но под мужским фраком скрывалась женщина, чье имя знал весь Лондон, пишет 24 Канал.
От любви к безумию
Это была леди Кэролайн Лэм – бывшая возлюбленная Байрона, которая из-за одержимости решилась на безумный и позорный для того времени шаг.
В 1812 году между 24-летним поэтом и 27-летней замужней аристократкой разгорелся бурный роман, ставший главным скандалом всего британского высшего общества.
Именно Кэролайн тогда написала в своем дневнике о Байроне фразу, ставшую его вечным клеймом: "сумасшедший, порочный и опасный, знаться с которым опасно".
Однако страсть быстро превратилась в токсичные преследования. Поэт устал от публичных сцен, постоянной ревности и решил безжалостно бросить женщину. Но леди Лэм отказалась принимать отказ.
Секретный маскарад под покровом ночи
Чтобы обойти строгий контроль слуг и пробраться в комнату бывшего любовника, Кэролайн пошла на настоящий карнавальный обман.
Она обрезала волосы и сменила пышные платья на обтягивающий костюм мальчика-курьера. Под видом пажа женщина проскальзывала мимо ночной стражи и тайно проникала в дом писателя.
Она часами выжидала на его пороге, оставляя записки с мольбами и угрозами. Когда Байрон раскрыл этот обман, его ярости не было предела. Он с треском выставил переодетую аристократку за дверь и навсегда закрыл ей доступ к своей жизни.
Изысканная месть, что разрушила репутацию поэта
Оскорбленная Кэролайн Лэм не смирилась и подготовила ответный удар. В 1816 году она анонимно издала скандальный готический роман "Гленарвон" (Glenarvon). В книге она в мельчайших подробностях описала свои ночные блуждания в образе пажа, а самого Байрона изобразила в образе коварного, демонического манипулятора.
Роман мгновенно раскупили, он стал главным таблоидом Англии и нанес сокрушительный удар по репутации поэта, заставив его в конце концов покинуть страну.