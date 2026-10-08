Усі думали, що поет завів собі нового таємного слугу, але під чоловічим фраком ховалася жінка, чиє ім'я знав увесь Лондон, пише 24 Канал.

Від кохання до божевілля

Це була леді Керолайн Лем – колишня коханка Байрона, яка через одержимість зважилася на шалений і ганебний для того часу крок.

У 1812 році між 24-річним поетом та 27-річною заміжньою аристократкою спалахнув бурхливий роман, який став головним скандалом усього британського вищого світу.

Саме Керолайн тоді написала у своєму щоденнику про Байрона фразу, яка стала його вічним клеймом: "божевільний, лихий і знатися з яким небезпечно".

Проте пристрасть швидко перетворилася на токсичні переслідування. Поет втомився від публічних сцен, постійних ревнощів і вирішив безжально кинути жінку. Але леді Лем відмовилася приймати відмову.

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Секретний маскарад під покровом ночі

Щоб обійти суворий контроль слуг і пробратися до кімнати колишнього коханця, Керолайн пішла на справжній карнавальний обман.

Вона обрізала волосся та поміняла пишні сукні на обтислий костюм хлопчика-кур'єра. Під виглядом пажа жінка прослизала повз нічну варту і таємно проникала до будинку письменника.

Вона годинами чатувала на його порозі, залишаючи записки з благаннями та погрозами. Коли Байрон розкрив цей обман, його люті не було меж. Він з тріском виставив переодягнену аристократку за двері й назавжди заблокував їй доступ до свого життя.

Вишукана помста, що знищила репутацію поета

Ображена Керолайн Лем не змирилася і підготувала удар у відповідь. У 1816 році вона анонімно видала скандальний готичний роман "Гленарвон" (Glenarvon). У книзі вона у найменших подробицях описала свої нічні блукання в образі пажа, а самого Байрона зобразила в образі підступного, демонічного маніпулятора.

Роман миттєво розкупили, він став головним таблоїдом Англії та завдав нищівного удару по репутації поета, змусивши його зрештою покинути країну.