2 августа в мире отмечают Международный день близнецов. Статистика говорит, что каждая 83-я беременность завершается рождением близнецов. И есть немало известных звезд, которые имеют близнецов. Или же есть случаи, когда оба близнеца становятся известными на весь мир.

Поэтому сегодня мы вспомним о самых известных близнецах Украины и мира. Больше о них расскажет 24 Канал со ссылкой на издание MIC.

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Братья Качиньские

Самые известные в мире политики-близнецы – Лех и Ярослав Качиньские. Они годами были в польской политике и в 2001 году основали партию "Право и справедливость", которая сейчас является правящей партией в Польше и новый президент страны Кароль Навроцкий тоже член этой политсилы.



Братья Качиньские / Фото Wyborcza.pl

В 2005 году Лех Качиньский стал президентом Польши, а Ярослав Качиньский с 2006 по 2007 годы был премьер-министром страны. То есть 2 года Польшей руководили Качиньские.

Лех Качиньский погиб в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года. Ярослав Качиньский сейчас является одним из самых влиятельных политиков Польши.

Братья Капрановы

А вот если говорить об украинских близнецах, то самыми известными, пожалуй, являются Дмитрий и Виталий Капрановы – писатели, публицисты, издатели и блогеры. На их счету издание большого количества журналов и трудов по украинской истории. Также Капрановы являются авторами канала "Имени Т.Г. Шевченко" на YouTube.

Интересно, что жены братьев Капрановых – сестры-близняшки.



Братья Капрановы в 2022 году / Фото из соцсетей Капрановых

К сожалению, 16 апреля 2024 года Дмитрий Капранов внезапно умер. Виталий Капранов продолжает деятельность, которую они осуществляли вместе с братом.

Братья Борисенко

А вот в 2000-х в Украине едва ли не самыми известными близнецами были участники шоу "Фабрика звезд" – Владимир и Александр Борисенко. Однако через несколько лет после проекта они исчезли с телеэкранов. Как рассказывает издание ТСН, Владимир Борисенко сейчас занимается социальной работой, в частности поддержкой ветеранов, а Александр – монтажом и режиссурой.

Впервые за долгое время они выступили на концерте еще одной выпускницы "Фабрики звезд" певицы MamaRika с украиноязычной версией своей самой известной песни "Звездный берег".



Как сейчас выглядят братья Борисенко / Фото ТСН

Близнецы Йоханссоны

Мало кто знает, но у известной голливудской звезды Скарлетт Йоханссон есть брат-близнец Хантер. В юношеские годы они вместе пытались стать звездами в мире кино и в 12 лет вместе сыграли в комедии "Воришки", однако карьера Хантера в кино не сложилась. Поэтому сейчас он занимается политикой.



Скарлет и Хантер Йоханссоны / Фото Getty Images

Братья Полы

Кто видел фильм "Няньки", тот точно помнит главных героев этой комедии, которых сыграли братья Дэвид и Питер Пол. В отличие от Йоханссонов, актерская карьера сложилась у обоих, однако они играли вместе. "Няньки" стали самой известной кинолентой из дюжины фильмов, в которых они сыграли.



Братья Полы в фильме "Нянька" / Скриншот

Дэвид Пол умер в 2020 году. Через несколько дней умер и его тяжелобольная собака, за которого актер очень волновался.

Вин Дизель и Пол Винсент

Братья Винсенты – звезды Голливуда. Марк Винсент известен миру больше как Вин Дизель – такой псевдоним у будущей звезды появился в юношеские годы, когда он работал вышибалой в баре. Тогда он мечтал об актерской карьере и эта мечта сбылась.



Братья Винсенты / Фото из соцсетей Вин Дизеля

Зато брат Марка, Пол, не любил публичности, однако тоже стал частью кинематографа. Пол Винсент – успешный кинорежиссер.